Henny do brwi - rodzaje henny

Czym jest henna do brwi?

Henna do brwi jest produktem kosmetycznym, który wykorzystywany jest do barwienia włosów oraz skóry. To preparat wykorzystywany już w starożytnej Indii, gdzie stosowany był do pokrywania skóry plemiennymi wzorami, a także nadawania włosom wybranego wybarwienia. Kosmetolodzy, a także producenci kosmetyków od wielu lat interesują się recepturą, postacią, a także konsystencją henny, dzięki czemu w profesjonalnych sklepach, na przykład Wonder Lashes istnieje szeroki wybór tego typu produktu.

Henna jest naturalnym barwinkiem pochodzenia roślinnego, który produkowany jest z krzewu hennowego. To produkt pozwalający na półtrwałe koloryzowanie włosków brwi, rzęs, a także włosów w bardzo prosty sposób. Hennowanie włosków jest od wielu lat jednym z najczęściej wybieranych metod koloryzacji brwi w gabinetach kosmetycznych, a także samodzielnie, w zaciszu domowym. To całkowicie bezpieczna, sprawdzona metoda, która pozwala cieszyć się idealnymi, doskonale podkreślonymi brwiami.

Rodzaje henny do brwi - co warto wiedzieć?

Henna do brwi jest kosmetykiem, który cieszy się stale rosnącą popularnością. Ze względu na naturalne pochodzenie produktu, a także łatwość rozrabiania i aplikacji na włoski jest jedną z najczęściej wybieranych metod podczas zabiegu stylizacji brwi, zarówno w gabinetach kosmetycznych, jak i samodzielnie w domu. Warto pamiętać, że najlepsze oraz najtrwalsze efekty farbowania daje skorzystanie z profesjonalnych produktów i akcesoriów do pielęgnacji brwi, które można zakupić w sklepie Wonder Lashes.

Najczęściej wybieranymi rodzajami henny do brwi są:

henna żelowa - to najczęściej wybierany rodzaj henny podczas domowej stylizacji brwi. Produkt farbuje jedynie włoski rzęs lub brwi, bez koloryzacji skóry pod nimi, dzięki czemu efekt hennowania jest delikatny,

to najczęściej wybierany rodzaj henny podczas domowej stylizacji brwi. Produkt farbuje jedynie włoski rzęs lub brwi, bez koloryzacji skóry pod nimi, dzięki czemu efekt hennowania jest delikatny, henna proszkowa - to rodzaj henny, który efektywnie farbuje włoski brwi i rzęs, a także skóry. Efekt zastosowania produktu utrzymuje się około dwóch tygodni, dlatego to dość trwały sposób na stylizację włosków,

- to rodzaj henny, który efektywnie farbuje włoski brwi i rzęs, a także skóry. Efekt zastosowania produktu utrzymuje się około dwóch tygodni, dlatego to dość trwały sposób na stylizację włosków, henna pudrowa - to profesjonalny tym henny, który wykorzystywany jest w gabinetach kosmetologicznych. Produkt nie tylko doskonale farbuje włoski brwi i rzęs, ale dodatkowo pielęgnuje je i wzmacnia.

Stylizacja brwi jest zabiegiem, który wykonywany jest przez niemal każdą kobietę. Hennowanie włosków pozwala zmienić ich kolor, a także dopasować go do urody i karnacji, dzięki czemu brwi staną się efektowną oprawą oczu i całej twarzy.

---

