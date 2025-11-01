Grę Battlefield 6 można testować za darmo do 2 grudnia 2025

W skrócie:

Bezpłatna wersja próbna Battlefield 6 jest dostępna od 25 listopada do 2 grudnia 2025 na PlayStation 5, Xbox Series X/S i PC.

Battlefield 6 osiągnął rekordowe wyniki sprzedaży w historii serii w pierwszych trzech dniach od premiery.

Gra dostępna jest w dwóch wersjach: Edycja Standardowa za 299,90 zł oraz Edycja Phantom za 429,90 zł.

W grudniu 2025 pojawi się nowa aktualizacja o nazwie Zimowa ofensywa.

Electronic Arts Inc. i Battlefield Studios ogłosiły udostępnienie darmowej wersji próbnej najnowszej odsłony popularnej serii strzelanek. Gracze mogą przetestować intensywną rozgrywkę na wybranych mapach i w trybach z wykorzystaniem czołgów, helikopterów i innych pojazdów. Akcja promocyjna trwa do 2 grudnia 2025.

Najważniejszą kwestią jest rekordowy sukces komercyjny gry. Battlefield 6 osiągnął najwyższe wyniki sprzedaży w historii serii w ciągu pierwszych trzech dni od premiery. Gra objęła również rekordową otwartą betę, co potwierdza zainteresowanie graczy nową odsłoną.

Jakie platformy obsługuje darmowa wersja próbna?

Bezpłatna wersja demonstracyjna jest dostępna na wszystkich głównych platformach gamingowych. Gracze mogą pobrać i uruchomić grę na konsolach PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Użytkownicy komputerów PC mają dostęp do wersji próbnej przez Steam, EA app oraz Epic Games Store.

Aby skorzystać z darmowej wersji próbnej, wymagane jest pobranie dodatku Battlefield REDSEC oraz wszystkich dostępnych aktualizacji gry. Oferta ma charakter czasowo ograniczony i obowiązują określone warunki korzystania.

Jakie tryby i zawartość oferuje Battlefield 6?

Gra wprowadza tryb Battle Royale przez dodatek Battlefield REDSEC, który został udostępniony osiemnaście dni po premierze głównej gry. Tryb ten rozszerza możliwości rozgrywki o popularną formułę battle royale. Gracze mogą rywalizować na wybranych mapach z wykorzystaniem zróżnicowanego arsenału i pojazdów.

W grudniu 2025 planowane jest wydanie kolejnej aktualizacji pod nazwą Zimowa ofensywa. Byron Beede, General Manager of Battlefield, podkreśla zaangażowanie społeczności graczy jako motywację do dalszego rozwijania serii. Battlefield Studios składa się z czterech studiów: Criterion, DICE, Motive i Ripple Effect.

Kluczowe dane

Battlefield 6 jest dostępny w dwóch wersjach różniących się ceną i zawartością. Poniżej porównanie edycji oraz kluczowe informacje o serii.

Edycja Standardowa: 299,90 zł – zawiera pełną wersję gry Battlefield 6

Edycja Phantom: 429,90 zł – zawiera grę, zestaw skórek "Drużyna Widmo", dwa zestawy broni, skórki na pojazd i nóż, żeton Battlefield Pro, przepustkę bojową sezonu 1, 25 pominięć poziomów oraz dodatkowe przedmioty kosmetyczne

Seria Battlefield: 100 milionów graczy i 5 miliardów rozegranych godzin w ciągu ponad dwóch dekad

Electronic Arts: przychody netto w roku podatkowym 2024 wyniosły około 7,6 mld USD

Darmowa wersja próbna dostępna: 25 listopada – 2 grudnia 2025

Czym wyróżnia się seria Battlefield?

Battlefield jest serią gier znaną z bezkompromisowej rozgrywki od ponad dwóch dekad. Portfolio Electronic Arts obejmuje uznane marki takie jak EA SPORTS FC, Apex Legends, The Sims, EA SPORTS Madden NFL, Need for Speed oraz Plants vs. Zombies. Siedziba firmy znajduje się w Redwood City w Kalifornii.

Battlefield Studios planują rozwijać połączone uniwersum Battlefield, oferujące wciągającą rozgrywkę opartą na charakterystycznym DNA serii.

Podsumowując: darmowa wersja próbna Battlefield 6 dostępna do 2 grudnia 2025 umożliwia przetestowanie gry na wszystkich głównych platformах. Gra osiągnęła rekordowe wyniki sprzedaży w historii serii, a w grudniu planowana jest aktualizacja Zimowa ofensywa rozszerzająca zawartość produkcji.