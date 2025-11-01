Grę Battlefield 6 można testować za darmo do 2 grudnia 2025

Electronic Arts i Battlefield Studios udostępniły bezpłatną wersję próbną gry Battlefield 6 na wszystkich platformach. Gracze mogą testować wybrane mapy i tryby gry z udziałem pojazdów wojskowych do 2 grudnia 2025. Czy to dobra okazja dla osób, które wahają się przed zakupem pełnej wersji?
Electronic Arts Inc. i Battlefield Studios ogłosiły udostępnienie darmowej wersji próbnej najnowszej odsłony popularnej serii strzelanek. Gracze mogą przetestować intensywną rozgrywkę na wybranych mapach i w trybach z wykorzystaniem czołgów, helikopterów i innych pojazdów. Akcja promocyjna trwa do 2 grudnia 2025.
Najważniejszą kwestią jest rekordowy sukces komercyjny gry. Battlefield 6 osiągnął najwyższe wyniki sprzedaży w historii serii w ciągu pierwszych trzech dni od premiery. Gra objęła również rekordową otwartą betę, co potwierdza zainteresowanie graczy nową odsłoną.
Bezpłatna wersja demonstracyjna jest dostępna na wszystkich głównych platformach gamingowych. Gracze mogą pobrać i uruchomić grę na konsolach PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Użytkownicy komputerów PC mają dostęp do wersji próbnej przez Steam, EA app oraz Epic Games Store.
Aby skorzystać z darmowej wersji próbnej, wymagane jest pobranie dodatku Battlefield REDSEC oraz wszystkich dostępnych aktualizacji gry. Oferta ma charakter czasowo ograniczony i obowiązują określone warunki korzystania.
Gra wprowadza tryb Battle Royale przez dodatek Battlefield REDSEC, który został udostępniony osiemnaście dni po premierze głównej gry. Tryb ten rozszerza możliwości rozgrywki o popularną formułę battle royale. Gracze mogą rywalizować na wybranych mapach z wykorzystaniem zróżnicowanego arsenału i pojazdów.
W grudniu 2025 planowane jest wydanie kolejnej aktualizacji pod nazwą Zimowa ofensywa. Byron Beede, General Manager of Battlefield, podkreśla zaangażowanie społeczności graczy jako motywację do dalszego rozwijania serii. Battlefield Studios składa się z czterech studiów: Criterion, DICE, Motive i Ripple Effect.
Battlefield 6 jest dostępny w dwóch wersjach różniących się ceną i zawartością. Poniżej porównanie edycji oraz kluczowe informacje o serii.
Battlefield jest serią gier znaną z bezkompromisowej rozgrywki od ponad dwóch dekad. Portfolio Electronic Arts obejmuje uznane marki takie jak EA SPORTS FC, Apex Legends, The Sims, EA SPORTS Madden NFL, Need for Speed oraz Plants vs. Zombies. Siedziba firmy znajduje się w Redwood City w Kalifornii.
Battlefield Studios planują rozwijać połączone uniwersum Battlefield, oferujące wciągającą rozgrywkę opartą na charakterystycznym DNA serii.
Podsumowując: darmowa wersja próbna Battlefield 6 dostępna do 2 grudnia 2025 umożliwia przetestowanie gry na wszystkich głównych platformах. Gra osiągnęła rekordowe wyniki sprzedaży w historii serii, a w grudniu planowana jest aktualizacja Zimowa ofensywa rozszerzająca zawartość produkcji.
Polecamy:
Aukcje
|
Praca w IT
|
Bukmacherzy
|
Wirtualne biura w Warszawie
Artykuł może zawierać linki partnerów, umożliwiające rozwój serwisu i dostarczanie darmowych treści.
|
fot. Freepik
|
fot. cyberrescue
|
fot. Freepik
|
fot. kroshka_nastya
|
|
Stopka:
© 1998-2025 Dziennik Internautów Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.