Google wprowadza kluczową aktualizację Chrome w 2024 roku

O co chodzi

Google skupiło się na wzmocnieniu zabezpieczeń Chrome, oferując nową wersję przeglądarki dla różnych systemów operacyjnych MacOS, Linux, Windows oraz Android. Użytkownicy iOS tym razem nie muszą się martwić, gdyż ich urządzenia z tym systemem nie są zagrożone.

Aktualizacja Chrome obejmuje cztery istotne poprawki bezpieczeństwa, z których każda ma "wysoki" priorytet. Szczególną uwagę zwraca luka oznaczona jako CVE-2024-0519, która była aktywnie wykorzystywana przez przestępców.

Dlaczego to ważne

Znaczenia tej aktualizacji nie warto lekceważyć, ponieważ wprowadzana ona:

Zabezpieczenie przed exploitami: luka CVE-2024-0519 pozwalała na niedozwolony dostęp do pamięci w silniku JavaScript V8. To z kolei umożliwia przestępcom omijanie zabezpieczeń i potencjalnie wykonywanie szkodliwego kodu na urządzeniu ofiary. Problem ten został zgłoszony Google 11 stycznia przez anonimowego informatora.

Ochronę danych użytkowników: Zapobiega potencjalnym atakom, które mogą wykorzystywać te słabości.

Oprócz Chrome, aktualizacje bezpieczeństwa dotyczą również innych przeglądarek opartych na Chromium, takich jak Edge, Brave, Opera i Vivaldi.

Jak chronić swoje urządzenie?

Regularnie aktualizuj przeglądarkę Chrome oraz inne aplikacje.

Monitoruj komunikaty od Google i innych dostawców oprogramowania dotyczące aktualizacji bezpieczeństwa.

Rozważ użycie dodatkowego oprogramowania zabezpieczającego.

Pamiętaj, że w ubiegłym roku podobne luki w zabezpieczeniach były wykorzystywane do poważnych ataków cybernetycznych, w tym do infekowania celów oprogramowaniem szpiegującym Predator. Regularne aktualizacje to klucz do ochrony Twoich danych i urządzeń przed takimi zagrożeniami.

Foto: Freepik

Źródło: Marken Systemy Antywirusowe