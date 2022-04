Google udostępnia kolejną poprawkę dla przeglądarki Chrom

Google 11 kwietnia poinformował o aktualizacji przeglądarki Chrome do wersji 100.0.4896.88 dla systemów Windows, Mac i Linux. Poprawka dotyczyła wyłącznie desktopów. Kilka dni później Google wprowadziło kolejne aktualizacje zabezpieczeń dla użytkowników swojej przeglądarki, ale tym razem obejmują one zarówno komputery stacjonarne, jak i urządzenia mobilne. Jedna z luk oznaczonych jako CVE-2022-1364, to luka Type Confusion w V8, otwartym silniku JavaScript i WebAssembly firmy Google. Błąd zgłosił kilka dni temu Clément Lecigne, badacz bezpieczeństwa. Co istotne, hakerzy aktualnie wykorzystują tą podatność do przeprowadzania ataków.

Szczegóły dotyczące tego błędu nie będą opublikowane, dopóki większość użytkowników przeglądarki Chrome nie dokona aktualizacji. Jak wspomniano wcześniej podatność występuje w mobilnych wersjach przeglądarki.

- Ta sama aktualizacja trafi do użytkowników smartfonów i tabletów z Androidem. Natomiast nie dotyczy ona właścicieli iPhone’ów czy iPadów korzystających z przeglądarki Chrome. Biorąc pod uwagę pilność tych wydań, mających miejsce kilka dni po udostępnieniu pierwszej poprawki, każdy użytkownik powinien jak najszybciej dokonać aktualizacji do najnowszej wersji. Na pewno mamy do czynienia z poważnym problemem, bowiem jak wynika z badań StatCounter Global Stats, Chrome jest najpopularniejszą przeglądarką na świecie z blisko 63 proc. udziałem - mówi Mariusz Politowicz z firmy Marken, dystrybutora rozwiązań Bitdefender w Polsce.