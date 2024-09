Głosowanie za pomocą bankomatów? Mastercard i Planet Cash uruchamiają w Ełku pilotażowy program

Między 1 a 14 października w Ełku odbędzie się głosowanie na Budżet Obywatelski. W tym roku, jednym ze sposobów, w jaki mieszkańcy Ełku będą mogli oddać głos na projekty, jest głosowanie za pośrednictwem wybranych bankomatów Planet Cash.

Kilka kliknięć, aby oddać głos w bankomacie

Proces głosowania z wykorzystaniem bankomatu będzie ograniczał się do kilku kliknięć. Mieszkańcy Ełku, którzy zdecydują się zagłosować w ten sposób nie będą musieli wypełniać formularza ani wpisywać swoich danych osobowych. Do bankomatu oferującego taką możliwość należy włożyć kartę, następnie na wyświetlonym na ekranie menu pojawi się opcja „Głosuję”. Po jej kliknięciu, będzie można oddać jeden głos na projekt inwestycyjny oraz jeden głos na projekt nieinwestycyjny.

Bankomaty są integralnym elementem infrastruktury miejskiej. Zależało nam na tym, aby wykorzystać ich możliwości szerzej niż tylko w celu wypłaty lub wpłaty gotówki. Projekt prowadzony wspólnie z Mastercard i Miastem Ełk, stał się idealną okazją, aby wykorzystać nasze urządzenia w celu wsparcia lokalnych inicjatyw. Dzięki temu rozwiązaniu, mieszkańcy Ełku będą mogli, prosto, szybko i bezpiecznie zagłosować na to, co dla nich najważniejsze. Cały proces głosowania został maksymalnie uproszczony: wystarczy włożyć kartę i oddać swoje głosy na projekty z Budżetu Obywatelskiego, a przy okazji można również wypłacić gotówkę – komentuje projekt Miłosz Gołębiewski, PR & Marketing Manager ITCARD, Planet Cash.

Rozwój partycypacji społecznej

Bankomaty, jako narzędzia do głosowania to również odpowiedź na bariery mające wpływ na rozwój partycypacji społecznej. Badanie przeprowadzone dla Mastercard w sierpniu 2024 r., pokazało, że choć znaczna część respondentów ma dostęp do internetu, to jednak ich poziom umiejętności cyfrowych jest zróżnicowany, co wpływa na ich zdolność do korzystania z platform do głosowania online. Dlatego problemy z obsługą technologii, zwłaszcza wśród osób starszych i wykluczonych cyfrowo, to jedna z głównych przeszkód w głosowaniu online. Tymczasem obsługa bankomatu jest prosta i bezpieczna.

Mieszkańcy Ełku posiadający kartę płatniczą, mogą szybko i łatwo oddać głos, by zadecydować o tym, jakie inwestycje powinny zostać zrealizowane w ich mieście. Dzięki temu rozwiązaniu, wspólnie z Miastem Ełk i Planet Cash, eliminujemy bariery, które mogły zniechęcać do udziału w głosowaniu. W ten sposób nie tylko zwiększamy dostępność narzędzi do głosowania, ale przyczyniamy się także do wzrostu partycypacji społecznej. Ełk to pierwsze miasto w Polsce, w którym realizujemy pilotaż programu głosowania za pomocą bankomatów Planet Cash i mamy nadzieję, że to dopiero początek – mówi Jerzy Hołub, dyrektor ds. marketingu i komunikacji w Mastercard.

Kto może głosować za pośrednictwem bankomatów?

Z możliwości głosowania za pośrednictwem bankomatu będzie mógł skorzystać tylko raz każdy uprawniony do głosowania mieszkaniec Ełku. Usługa ta będzie dostępna w wybranych bankomatach w trakcie głosowania na Budżet Obywatelski w Ełku, czyli między 1 a 14 października. Identyfikacja mieszkańca będzie odbywać się za pomocą karty płatniczej. Mając na uwadze bezpieczeństwo i ochronę danych użytkowników kart, do Ełckiego Budżetu Obywatelskiego trafia tylko informacja o projekcie, na który przekazano głos - dane osoby, która go oddała nie są ujawniane, dzięki czemu użytkownicy mają gwarancje bezpieczeństwa i pełnej anonimowości głosowania.

Bankomaty, w których będzie można zagłosować na projekty obywatelskie zlokalizowane są:

w sklepie Biedronka, przy ul. Matki Teresy z Kalkuty 3;

w Kauflandzie na ul. Targowej 30;

w Centrum Handlowym Brama Mazur, Pl. Miejski 1;

w oddziale BNP Paribas, ul. Armii Krajowej 11A.

Budżet Obywatelski to wydzielona część budżetu Ełku, o której przeznaczeniu decydują w głosowaniu mieszkańcy miasta. W tym roku do dyspozycji jest 1 mln złotych. Mieszkańcy mogą oddawać głosy na projekty w Budżecie Obywatelskim również drogą elektroniczną na stronie Ełckiego Budżetu Obywatelskiego lub za pomocą papierowej karty do głosowania, które dostępne będą w Biurze Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi przy ul. Małeckich 3.

Ostateczna lista projektów wybranych do głosowania będzie dostępna 28 września 2024 r. na stronie: elk.budzet-obywatelski.org. Ogłoszenie wyników nastąpi 31 października 2024 r.