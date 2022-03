Gigantyczne zainteresowanie VPN w Rosji po tym, gdy Kreml zablokował dostęp do mediów społecznościowych

Rosyjskie blokady mediów społecznościowych i serwisów informacyjnych

Oprócz Instagrama, Twittera i Facebooka, w Rosji niedostępne są takie serwisy jak BBC News, strona Amnesty International, Deutsche Welle, Meduza.io czy Voice of America. Zablokowano także domeny zagranicznych serwisów informacyjnych, głównie ukraińskich oraz strony niezależnych serwisów. Duże ograniczenia nałożono na platformy walutowe i kryptowalutowe.

Głównym celem Kremla jest zablokowanie swoim obywatelom dostępu do informacji podawanych przez serwisy informacyjne, przekazujących prawdziwe informacje o wojnie na Ukrainie. Kreml stara się także zmniejszyć wagę narzucony zachodnich sankcji i pragnie w całości kontrolować przepływ informacji na terenie Rosji.

Kreml nie tylko ogranicza dostęp do popularnych platform społecznościowych, ale stara się wprowadzić własne odpowiedniki popularnych aplikacji. Jedną z nich jest Rossgram - aplikacja mobilna mająca już pod koniec marca zastąpić Instagram. Poza funkcjami znanymi z aplikacji zasilanej przez Meta, Rossgram ma oferować także płatne subskrypcje i finansowanie społecznościowe.

Rosjanie rzucili się na VPN

Rosja dokonała ogólnokrajowej blokady mediów społecznościowych dla swoich obywateli, jednak internauci nie pozostają bierni i starają się obejść narzucone im ograniczenia. Bezprecedensowym zjawiskiem stał się wzrost zainteresowania usługami świadczonymi przez dostawców sieci VPN online. Rosjanie, którzy chcą ominąć cenzurę narzuconą przez rząd coraz częściej zwracają się do VPN, czyli wirtualnych sieci prywatnych, aby wciąż mieć otwarty dostęp do kanałów przekazujących informacje spoza Rosji.

Zgodnie z danymi podawanymi przez niezależne firmy monitorujące, w Rosji w marcu wzrosło ono o 2000% w porównaniu z ubiegłym miesiącem. W dzień poprzedzający blokadę Instagrama w Rosji (13 marca 2022), zainteresowanie na wirtualne sieci prywatne wzrosło o 2088% w stosunku do średniego popytu w lutym tego roku. W tym samym tygodniu aplikacje VPN dostępne na App Store i Google Play znalazły się na szczycie najczęściej pobieranych przez rosyjskich użytkowników.

Skąd ten nagły wzrost popularności VPN w Rosji? Wszystko wynika z samych cech tego oprogramowania, które potrafi zaszyfrować adres IP użytkownika i przypisać mu losowy adres IP pochodzący z innej lokalizacji. Coraz chętniej VPN jest używany także przez użytkowników z innych krajów, w tym z Ukrainy, którzy obawiają się cyberataków.

Czy korzystanie z VPN jest legalne w Rosji?

Kreml oczywiście zdaje sobie sprawę z tego, że VPN pozwala omijać niektóre z nałożonych blokach. Od kilku lat dostęp do sieci VPN jest jednak w Rosji kwestią dość delikatną. O ile z samego oprogramowania VPN można korzystać, o tyle nie wolno za jego pomocą wchodzić na strony publikujące zablokowane treści. Rosja zdecydowała się zablokować co najmniej 20 popularnych dostawców usług VPN, z powodu jak twierdzi Kreml, nieprzestrzegania rosyjskich żądań. Ponadto 15 marca 2022 roku Roskomnadzor, czyli rosyjski państwowy regulator internetu i mediów, potwierdził, że będzie nadal blokować ruch VPN.

Jak dodają eksperci w temacie wirtualnych sieci prywatnych, rosyjski rząd zrobi wszystko, aby jak najszybciej zablokować swoim obywatelom możliwość korzystania z VPN. Jest to możliwe na przykład poprzez identyfikowanie ruchu VPN na poziomie sieci i blokowanie go. A to oznacza, że ​​Twój VPN przestanie działać

Skuteczność VPN w omijaniu geoblokad

Wielu użytkowników w Polsce doskonale zdaje sobie sprawę z możliwości, jakie daje sieć VPN nie tylko, jeśli chodzi o anonimizację adresu IP użytkownika, ale także odblokowanie dostępu do treści zablokowanych w danym regionie. Dla wielu osób, które korzystają z publicznego WiFi na co dzień, na przykład logując się do swoich kont w galeriach handlowych, na lotniskach i darmowe sieci miejskiej, korzystanie z VPN jest stałym elementem ochrony bezpieczeństwa swoich danych i aktywności.