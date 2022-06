Generowanie leadów w B2B - najlepsze strategie

Lead - kim jest?

Generowanie leadów to hasło, z którym z pewnością spotkał się każdy sprzedawca. Nie wszyscy jednak rozumieją kim tak naprawdę jest lead. Otóż, lead to potencjalny klient, który pozostawił swoje dane kontaktowe, ponieważ wyraża zainteresowanie przedstawieniem oferty. Skuteczność procesu generowania leadów jest kluczowa w biznesie, ponieważ przekłada się na ilość klientów, a co za tym idzie wielkość sprzedaży. W tym miejscu warto podkreślić, że baza danych klientów to podstawowe narzędzie każdego handlowca, który w każdej chwili może nawiązywać kontakt ze swoimi klientami.

Najlepsze strategie generowania leadów w B2B

Jak wspomniano w poprzednim akapicie skuteczne generowanie leadów to podstawa procesu sprzedaży. Oczywiście generowanie leadów w B2B powinno odbywać się zgodnie z określoną strategią, która zwiększy skuteczność tego procesu. Tworząc tego typu strategię warto:

- dokonać analizy danych, czyli prześwietlić dotychczas stosowane metody generowania leadów oraz przeanalizować drogę zakupową klienta, co pozwoli uszczelnić ten proces;

- stworzyć buyer-personę, czyli profil idealnego klienta, który ułatwi dopasowanie dla niej oferty;

- wzmocnić współpracę pomiędzy działami sprzedaży i marketingu, co według Aberdeen Group pozwala uzyskać około 32% wzrost w skali roku;

- zadbać o SEO strony, ponieważ to od jej pozycji w wynikach wyszukiwania uzależniona jest liczba klientów odwiedzających witrynę, a co za tym idzie szerokość lejka sprzedażowego;

- działać w mediach społecznościowych, gdzie warto budować pozycję eksperta w danej dziedzinie;

- zacząć dyskwalifikować leady, co dla niektórych wydaje się kontrowersyjnym podejściem, ale należy zdawać sobie sprawę z faktu, że obsługa słabej jakości leadów zabiera mnóstwo czasu i nie prowadzi do sprzedaży. W związku z tym warto nauczyć się je rozpoznawać i odrzucać.

Podsumowując należy stwierdzić, że generowanie leadów w B2B może odbywać się na różne sposoby. Istotne jest jednak, by był to proces zaplanowany, w czym pomogą strategie opisane w niniejszym artykule.