Gen Z robi 66 zakupów online rocznie - Barometr e-Shopper o nowych nawykach

W skrócie:

Gen Z realizuje średnio 66 zakupów online rocznie

57 proc. kupuje bezpośrednio przez media społecznościowe

76 proc. przesyłek trafia do automatów lub punktów odbioru

88 proc. kupuje lub sprzedaje produkty z drugiej ręki

Jak kupuje pokolenie Z w Polsce

Przedstawiciele Gen Z wydają online 17,2 proc. swoich całkowitych wydatków - to więcej niż średnia dla wszystkich e-klientów. Najpopularniejsze kategorie to

moda (69 proc.),

obuwie (64 proc.),

kosmetyki (51 proc.)

książki (48 proc.).

Co istotne, aż 83 proc. młodych dorosłych ma stałe źródło dochodu, choć tylko co trzeci deklaruje pełną niezależność finansową.

Dane te wpisują się w szerszy trend. Według raportu Gemius E-commerce w Polsce 2025, w grupie wiekowej 15-24 lata aż 72 proc. badanych kupiło kiedykolwiek produkt używany online.

To potwierdza, że młodzi konsumenci traktują re-commerce jako naturalny element zakupów.

Czy TikTok zastępuje tradycyjne sklepy internetowe

Social commerce staje się dla Gen Z głównym kanałem odkrywania produktów. 93 proc. młodych konsumentów szuka inspiracji zakupowych w mediach społecznościowych, a 57 proc. finalizuje tam transakcje.

TikTok i Instagram wyraźnie wyprzedzają Facebooka jako źródła inspiracji.

Warto jednak zachować ostrożność wobec tych danych. Badanie Gemius wskazuje, że w całej populacji polskich internautów tylko 19 proc. deklaruje zakupy przez social media. Różnica pokazuje, jak bardzo Gen Z odbiega od starszych pokoleń. Jak pisaliśmy w artykule o pokoleniu digital natives, młodzi konsumenci ufają rekomendacjom influencerów niemal tak samo jak osobistym poleceniom.

Barometr e-Shopper 2025 dostarcza cennych danych, ale wymaga krytycznego spojrzenia. Sponsor badania (DPD/Geopost) to firma kurierska - dane o preferencjach dostawy mogą być selektywnie dobrane. Wyniki dotyczące automatów paczkowych (76 proc. przesyłek poza dom) warto zestawić z danymi konkurencji. Dla porównania - InPost na koniec 2025 roku dysponował ponad 28 000 automatów w Polsce i dostarczył niemal 1,4 miliarda paczek globalnie. Rynek dostaw out-of-home rzeczywiście rośnie, ale skala preferencji Gen Z może być zawyżona.

Warto zapamiętać

Gen Z wymusza zmiany w całym e-commerce - ich oczekiwania stają się standardem rynkowym

Sprzedawcy powinni inwestować w obecność na TikToku i Instagramie

Automaty paczkowe i punkty odbioru to must-have, nie opcja

Re-commerce (C2C) to rosnąca konkurencja dla tradycyjnych sklepów

Źródło: DPD Polska/Geopost (Barometr e-Shopper 2025), Gemius E-commerce w Polsce 2025

Foto: Freepik