Gen Z robi 66 zakupów online rocznie - Barometr e-Shopper o nowych nawykach

Czy pokolenie, które nie pamięta świata bez smartfonów, zmienia reguły gry w e-commerce? Najnowszy Barometr e-Shopper 2025 od Geopost pokazuje, że młodzi Polacy kupują online częściej niż przeciętny e-klient - średnio 66 razy w roku. Dla sprzedawców to sygnał, że standardy obsługi i dostawy muszą nadążyć za oczekiwaniami cyfrowych tubylców.
W skrócie:
Przedstawiciele Gen Z wydają online 17,2 proc. swoich całkowitych wydatków - to więcej niż średnia dla wszystkich e-klientów. Najpopularniejsze kategorie to
Co istotne, aż 83 proc. młodych dorosłych ma stałe źródło dochodu, choć tylko co trzeci deklaruje pełną niezależność finansową.
Dane te wpisują się w szerszy trend. Według raportu Gemius E-commerce w Polsce 2025, w grupie wiekowej 15-24 lata aż 72 proc. badanych kupiło kiedykolwiek produkt używany online.
Social commerce staje się dla Gen Z głównym kanałem odkrywania produktów. 93 proc. młodych konsumentów szuka inspiracji zakupowych w mediach społecznościowych, a 57 proc. finalizuje tam transakcje.
Warto jednak zachować ostrożność wobec tych danych. Badanie Gemius wskazuje, że w całej populacji polskich internautów tylko 19 proc. deklaruje zakupy przez social media. Różnica pokazuje, jak bardzo Gen Z odbiega od starszych pokoleń. Jak pisaliśmy w artykule o pokoleniu digital natives, młodzi konsumenci ufają rekomendacjom influencerów niemal tak samo jak osobistym poleceniom.
Barometr e-Shopper 2025 dostarcza cennych danych, ale wymaga krytycznego spojrzenia. Sponsor badania (DPD/Geopost) to firma kurierska - dane o preferencjach dostawy mogą być selektywnie dobrane. Wyniki dotyczące automatów paczkowych (76 proc. przesyłek poza dom) warto zestawić z danymi konkurencji. Dla porównania - InPost na koniec 2025 roku dysponował ponad 28 000 automatów w Polsce i dostarczył niemal 1,4 miliarda paczek globalnie. Rynek dostaw out-of-home rzeczywiście rośnie, ale skala preferencji Gen Z może być zawyżona.
Źródło: DPD Polska/Geopost (Barometr e-Shopper 2025), Gemius E-commerce w Polsce 2025
Foto: Freepik
