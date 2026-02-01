Gen Z robi 66 zakupów online rocznie - Barometr e-Shopper o nowych nawykach

Wczoraj, 21:08

Czy pokolenie, które nie pamięta świata bez smartfonów, zmienia reguły gry w e-commerce? Najnowszy Barometr e-Shopper 2025 od Geopost pokazuje, że młodzi Polacy kupują online częściej niż przeciętny e-klient - średnio 66 razy w roku. Dla sprzedawców to sygnał, że standardy obsługi i dostawy muszą nadążyć za oczekiwaniami cyfrowych tubylców.

W skrócie:

  • Gen Z realizuje średnio 66 zakupów online rocznie
  • 57 proc. kupuje bezpośrednio przez media społecznościowe
  • 76 proc. przesyłek trafia do automatów lub punktów odbioru
  • 88 proc. kupuje lub sprzedaje produkty z drugiej ręki

Jak kupuje pokolenie Z w Polsce

Gen Z robi 66 zakupów online rocznie - Barometr e-Shopper 2025 o nowych nawykach

Przedstawiciele Gen Z wydają online 17,2 proc. swoich całkowitych wydatków - to więcej niż średnia dla wszystkich e-klientów. Najpopularniejsze kategorie to

  • moda (69 proc.),
  • obuwie (64 proc.),
  • kosmetyki (51 proc.)
  • książki (48 proc.).

Co istotne, aż 83 proc. młodych dorosłych ma stałe źródło dochodu, choć tylko co trzeci deklaruje pełną niezależność finansową.

Dane te wpisują się w szerszy trend. Według raportu Gemius E-commerce w Polsce 2025, w grupie wiekowej 15-24 lata aż 72 proc. badanych kupiło kiedykolwiek produkt używany online.

  • To potwierdza, że młodzi konsumenci traktują re-commerce jako naturalny element zakupów.

Czy TikTok zastępuje tradycyjne sklepy internetowe

Social commerce staje się dla Gen Z głównym kanałem odkrywania produktów. 93 proc. młodych konsumentów szuka inspiracji zakupowych w mediach społecznościowych, a 57 proc. finalizuje tam transakcje.

  • TikTok i Instagram wyraźnie wyprzedzają Facebooka jako źródła inspiracji.

Warto jednak zachować ostrożność wobec tych danych. Badanie Gemius wskazuje, że w całej populacji polskich internautów tylko 19 proc. deklaruje zakupy przez social media. Różnica pokazuje, jak bardzo Gen Z odbiega od starszych pokoleń. Jak pisaliśmy w artykule o pokoleniu digital natives, młodzi konsumenci ufają rekomendacjom influencerów niemal tak samo jak osobistym poleceniom.

Barometr e-Shopper 2025 dostarcza cennych danych, ale wymaga krytycznego spojrzenia. Sponsor badania (DPD/Geopost) to firma kurierska - dane o preferencjach dostawy mogą być selektywnie dobrane. Wyniki dotyczące automatów paczkowych (76 proc. przesyłek poza dom) warto zestawić z danymi konkurencji. Dla porównania - InPost na koniec 2025 roku dysponował ponad 28 000 automatów w Polsce i dostarczył niemal 1,4 miliarda paczek globalnie. Rynek dostaw out-of-home rzeczywiście rośnie, ale skala preferencji Gen Z może być zawyżona.

Warto zapamiętać

  • Gen Z wymusza zmiany w całym e-commerce - ich oczekiwania stają się standardem rynkowym
  • Sprzedawcy powinni inwestować w obecność na TikToku i Instagramie
  • Automaty paczkowe i punkty odbioru to must-have, nie opcja
  • Re-commerce (C2C) to rosnąca konkurencja dla tradycyjnych sklepów

Źródło: DPD Polska/Geopost (Barometr e-Shopper 2025), Gemius E-commerce w Polsce 2025

 

 

Foto: Freepik


Artykuł może zawierać linki partnerów, umożliwiające rozwój serwisu i dostarczanie darmowych treści.

