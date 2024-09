Gaz płynny LPG to najtańsze i najbardziej ekologiczne paliwo samochodowe

Według statystyk Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów ACEA autogaz pozostaje najbardziej rozpowszechnionym w Unii paliwem alternatywnym – po europejskich drogach wciąż porusza się przeszło dwukrotnie więcej samochodów osobowych na LPG, niż elektrycznych.

W 2023 r. utrzymywała się, a nawet wzrosła, konkurencyjność używania gazu LPG jako napędu pojazdów samochodowych w stosunku do benzyny silnikowej. Średnioroczna cena detaliczna gazu stanowiła 46,1% ceny benzyny EU95, podczas gdy rok wcześniej było to 48,9%. W pierwszej połowie 2024 r. relacja ta spadła nawet do 42% – do najniższego poziomu od 2016 r. – tłumaczy Bartosz Kwiatkowski, dyrektor generalny Polskiej Organizacji Gazu Płynnego (POGP)

– Po wakacjach różnica w cenie litra benzyny i LPG wynosiła średnio 3,40 zł. Przy założeniu średniego rocznego przebiegu samochodu na poziomie 18 tys. km oraz wyższego o ok. 15% spalania gazu kierowcy w portfelu co roku zostaje 3,5 tys. złotych. To już kwoty, którymi warto się zainteresować.