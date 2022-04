Fundacja Orange zaprasza szkoły do nowej edycji programów edukacyjnych: Razem w cyfrowym świecie

Ponad 2 tysiące szkół w Polsce i blisko 56 tys. uczniów wzięło już udział w MegaMisji i #SuperKoderach

Oba programy – zbudowane są tak, by dzieci zdobywały kompetencje cyfrowe w dużej mierze bez użycia ekranów - głównie przez zabawę, refleksję i współpracę. Nauczyciele stają się dla uczniów towarzyszami i mentorami, którzy pomagają im mądrze odkrywać wirtualny świat. To także szansa na budowanie lepszych relacji między rówieśnikami oraz między uczniami a nauczycielem. Co ważne nauczyciele, nie muszą być specjalistami od nowych technologii, bo otrzymują komplet scenariuszy, pomocy dydaktycznych i merytoryczne wsparcie przez cały okres trwania programu. Nie ma też znaczenia, w jakiej placówce pracują nauczyciele, czy szkoła jest duża, czy mała z miasta czy wsi.

MegaMisja i #SuperKoderzy to inicjatywy całkowicie bezpłatne i wpisujące się w podstawę programową

Zgłoszenia do obu programów przyjmowane są od 6 kwietnia do 16 maja 2022 r. Nauczyciel lub dyrektor powinien wypełnić formularz online i dołączyć do niego pracę zgłoszeniową wykonaną z uczniami. Zgłoszenia do obu programów należy przygotować oddzielnie. Szczegóły oraz formularze znajdują się na stronie fundacji.

Szkoła może być miejscem, które zadba o zdrowe nawyki cyfrowe dzieci i znajomość zasad bezpieczeństwa w internecie. Cyfrowe kompetencje to nie tylko obsługa smartfonów i aplikacji. To także umiejętność krytycznego myślenia, refleksji, i współpracy w grupie. Pandemia czy wojna w Ukrainie pokazują – jak ważne jest, żeby dzieci i młodzież rozumiały cyfrowy świat, były w nim bezpieczne i umiały kreatywnie korzystać z technologii - mówi Konrad Ciesiołkiewicz, prezes Fundacji Orange.

Na czym polegają programy?

MegaMisja to program nowoczesnej edukacji kierowany do uczniów klas 1-3. Podnosi kompetencje cyfrowe dzieci, takie jak - krytyczne podejście do treści w sieci, netykieta, ochrona prywatności, zachowanie bezpieczeństwa, wartościowe spędzanie czasu przed ekranami czy dbanie o cyfrową równowagę. A wszystko to w formie angażującej zabawy, w której dzieci pomagają animowanym bohaterom złapać niesfornego psotnika.

#SuperKoderzy to lekcje wykorzystujące technologie w klasach 4 - 8 i przy okazji uczące podstaw programowania. Zajęcia #SuperKoderów odbywają się na takich przedmiotach jak historia, język polski, muzyka, matematyka, lekcje przyrody, czyj język obcy. Od września część scenariuszy w programie, będzie dostępna w języku ukraińskim.