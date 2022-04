Firmowy telefon bez zobowiązań – Orange Flex to idealna propozycja

Orange Flex i telefon na firmę – czy warto?

Niezależnie od tego, czy dopiero otwierasz jednoosobową działalność gospodarczą, czy już od kilku lat działasz na rynku, telefon na firmę ułatwia prowadzenie biznesu. Dlaczego? To świetny sposób na oddzielenie spraw zawodowych od życia prywatnego. Jeżeli zależy Ci na swobodnej organizacji pracy, sprawdź ofertę Orange Flex, którą dostosujesz do własnych potrzeb w dosłownie kilka minut!

Flex dla Firm to wygoda i komfort w każdych warunkach – do wyboru masz pięć Planów komórkowych, które możesz zmieniać, kiedy tylko zechcesz! Każdy z nich zapewnia Ci nieograniczone rozmowy, SMS-y i MMS-y, a także dostęp do social mediów bez limitu GB. Różnią się jedynie ilością dostępnych GB w miesiącu – w zależności od Twoich potrzeb do wyboru masz 15, 30, 45, 80 lub 150 gigabajtów internetu.

To nie wszystko – decydując się na telefon na działalność gospodarczą w Orange Flex dla firm, możesz otrzymać pierwszy miesiąc za złotówkę. Wystarczy, że po zarejestrowaniu się i dobraniu idealnego Planu komórkowego, użyjesz specjalnego kodu promocyjnego. W Orange Flex zyskujesz ekstra oszczędności na każdym kroku i nas to nie dziwi!

Rozglądasz się za ciekawą ofertą telefonu na firmę? Zajrzyj do Orange Flex i przekonaj się, co to znaczy maksimum wygody podczas prowadzenia przedsiębiorstwa. Sprawdź: https://flex.orange.pl/oferta/flex-dla-firm

Telefon w jednoosobowej działalności gospodarczej – oferta Flex dla Firm

W Orange Flex nie obowiązują Cię długoterminowe umowy - plan komórkowy możesz zwiększać, zmniejszać, a nawet zrezygnować kiedy chcesz. Nie obowiązuje Cię okres wypowiedzenia. Płatności za ofertę dokonujesz w aplikacji za pomocą BLIK. Sprawdź, dlaczego warto postawić na elastyczną sieć komórkową dla firm i dołącz do Orange Flex.

Wszystko w jednym miejscu – e-faktura za telefon na firmę

Jesteś przedsiębiorcą i lubisz mieć porządek w dokumentacji finansowej firmy? W Orange Flex to rozumiemy! Za każdą płatność – zarówno związaną z ofertą, jak i usługami dodatkowymi – otrzymasz e-fakturę. Dzięki temu wszystko będziesz mieć w jednym miejscu, z korzyścią dla środowiska naturalnego.

Szukasz oferty telefonu na firmę jednoosobową? Powiedz #hello5G!

Zależy Ci na 5G? W Orange Flex nie tylko zadecydujesz o ilości GB do wykorzystania w miesiącu, ale także o możliwości skorzystania z piątej generacji sieci komórkowej. Wystarczy, że wybierzesz Plan komórkowy z opcją #hello5G, a prowadzone wideokonferencje i rozmowy biznesowe odbędą się bez przerw oraz zbędnych opóźnień.

Dodatkowa karta SIM za 0 złotych w Orange Flex

Potrzebujesz drugiej karty SIM z Twoim numerem firmowym? Nie ma problemu – w Orange Flex otrzymasz ją za 0 złotych. Włóż ją do tabletu, modemu lub smartfona i korzystaj z wybranego Planu komórkowego, gdziekolwiek jesteś.

W Orange Flex wszystko masz pod kontrolą, a dzięki elastycznej ofercie w szybki sposób wybierzesz najlepszy Plan komórkowy. Telefon na firmę zapewni Ci łatwą organizację pracy, a stając się częścią #generacjiflex zyskasz jeszcze większą kontrolę nad wydatkami przedsiębiorstwa!