Finansowanie społecznościowe: Polska na tle światowego rynku

Średnia wartość zbiórki online na świecie to ponad 120 tys. zł, a w Polsce 2,2 tys. zł. W tym roku zostanie utworzonych globalnie 12 mln zrzutek, podczas gdy w naszym kraju będzie to kilkadziesiąt tysięcy. Co czwarty dolar zbierany w ramach finansowania społecznościowego jest w USA, a co dziesiąty w UK. Polska jest na piątym miejscu pod względem wielkości rynku w Europie, a wartość rodzimego rynku to 1/67 globalnego. Poznaj inne ciekawostki i nieznane fakty na temat crowdfundingu na świecie i w Polsce.