Filtry do maszyn budowlanych: rodzaje i konserwacja

Rodzaje filtrów maszynowych

Jeśli chodzi o filtry do maszyn, wyróżnia się wiele typów w zależności od zastosowania. Są więc filtry paliwa zaprojektowane z myślą o likwidacji brudu z oleju napędowego. Dzięki temu łatwiej zadbać o dobrą kondycję silnika. Z kolei filtry powietrza w maszynach budowlanych chronią przed szkodliwym działaniem wszelkiego typu substancji znajdujących się w eterze. Takie wkłady filtracyjne mogą działać też od wewnątrz, blokując toksyny wytwarzane podczas pracy maszyny. Nowoczesne normy środowiskowe kładą na to duży nacisk. Koniecznie trzeba jeszcze pamiętać o hydraulice. Filtry hydrauliczne pozwalają chronić ruchome partie maszyn, których działanie wymaga udziału płynów. Tak się pokrótce prezentują trzy główne kategorie, w których można ująć proces filtracji w pojazdach silnikowych.

Filtry do maszyn budowlanych w praktyce

Potrzeba filtracji płynów i gazów ma znaczenie zwłaszcza w trudnych warunkach eksploatacji. Plac budowy pasuje do tego opisu jak ulał. Pył, błoto, szkodliwe substancje i bardzo ciężka praca przez cały dzień – regularna kontrola filtrów do maszyn budowlanych to podstawa. Inaczej może dojść do awarii, co z kolei przystopuje działania na budowie.

Kontrola stanu ma znaczenie, ale i regularna konserwacja filtrów w maszynie. Niektóre z nich można zregenerować, inne trzeba po prostu co jakiś czas wymienić i tyle. Nowe filtry do maszyn budowlanych nie są wcale drogie, więc kupowanie używek to kiepski pomysł. Dotyczy to koparek kołowych, dźwigów hydraulicznych oraz innego sprzętu. Dobrze jest mieć również zapasowe wkłady filtracyjne różnego rodzaju, żeby zawsze były pod ręką na wypadek problemów. To sprawdzony przepis na uniknięcie zastojów.

Sklep z filtrami dla branży budowlanej

Wszystkie niezbędne zestawy filtrów można dzisiaj dostać w internecie. Bardzo polecamy to rozwiązanie ze względu na wygodę zakupów. Szeroki wybór filtrów i bezpieczne płatności online umożliwiają załatwienie sprawy o każdej porze, również w dni wolne.

