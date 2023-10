Festiwal branży IT już w listopadzie! Prelegenci z Netflix, Amazon i Spotify - sprawdź!

W Polsce działa ponad 162 tys. firm z branży IT. Jak podaje Polski Instytut Ekonomiczny, rynek ten odnotowuje wzrost o 23 proc. rok do roku. Pozitive Technologies to wydarzenie skierowane do doświadczonych inżynierów IT oraz senior developerów. Stanowią oni ponad 80% publiczności i to właśnie z myślą o nich organizator, miasto Poznań, przygotowuje tegoroczny program składający się z 7 ścieżek tematycznych:

AI / DATA (BY GSK)

ARCHITECTURE (BY GLS)

ANALYTICS / BIG DATA (BY PCSS)

DEVOPS

SECURITY

AGILE

SCRUM

SCENA GŁÓWNA

To tak jakbyś miał 8 konferencji w jednej!

Podczas wydarzenia wystąpi około 70 prelegentów takich jak:

VISHAL SHARMA, Vice President at Amazon Alexa

JOHN PAUL FARM ER, President of WeLink Cities / former CTO of New York City

PRASANNA VIJAYANATHAN, Senior Software Engineer at Netflix

TEJAS CHOPRA, Senior Software Engineer at Netflix

REZA RAHMAN, Principal Program Manager at Microsoft

ALEX SLOLEY, Author | Certified Enterprise Coach | Business Agility Coach | International Keynote Speaker

DR MACIEJ KAWECKI, digital EU Ambasador / Prezes Instytutu Lema

WOJCIECH CIEMSKI, Specjalista ds. cyberbezpieczeństwa w Centrum Informatyki Resortu Finansów, Founder and Bloger w SecurityBezTabu.pl

o wiele więcej…

Nieważne czy jesteś specjalistą od programowania, DevOps, bezpieczeństwa, Data & AI, rozwoju aplikacji mobilnych, zarządzania projektami/Agile czy branży gamingowej, Pozitive Technologies to idealne miejsce, gdzie zdobędziesz nowe umiejętności, poszerzysz swoją wiedzę i spotkasz inspirujących ludzi. W poprzednich edycjach brało udział ponad 1000 osób. Możesz dołączyć do nich w tym roku.

Znakiem rozpoznawczym Pozitive Technologies jest wysoka jakość merytoryczna wystąpień, dlatego średni czas uczestnictwa w prelekcjach w poprzednim roku wynosił 209 minut, a najlepsi prelegenci w 6 transmitowanych równolegle ścieżkach notowali frekwencję na poziomie kilkuset osób. Uczestnicy dopytywali i komentowali ponad 600 razy, co jest dowodem ich zaangażowania. Ewaluacja przeprowadzona po wydarzeniu z 2022 potwierdza, że ponad 90% odbiorców daje Pozitive Technologies wysokie noty, wyrażając chęć uczestnictwa w kolejnej edycji i polecenia wydarzenia znajomym.

POZytywne Afterparty z warsztatami, debatami i imprezą

Co Cię czeka w niesamowitych wnętrzach eN Studios w Poznaniu?

certyfikowane warsztaty z obszarów: Data / AI / Architecture

round tables z ekspertami

networking i matchmaking

strefa fun & learn ze Studiem VR

przekąski i napoje

KONCERT gwiazdy wieczoru RAT KRU - jak piszą: to jeden z najciekawszych, najbardziej eklektycznych duetów na polskiej scenie muzycznej!

Już teraz zarezerwuj sobie czas na 23 listopada 2023 roku i dołącz do grona uczestników Pozitive Technologies. Nie przegap okazji do wzięcia udziału w jednym z najważniejszych wydarzeń IT w Polsce - w prawdziwym festiwalu branży IT!

wwwW skrócie o Pozitive Technologies

Gdzie: Poznań i online

Kiedy: 23.11.2023

