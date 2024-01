Fałszywe sklepy w internecie działają przez cały rok. Jak rozpoznać fałszywy podmiot

Na co zwracać uwagę, by zawczasu rozpoznać fałszywy sklep internetowy?

Adres URL: czy nie wygląda podejrzanie? Zwłaszcza przy znanych markach, warto porównać go z oficjalną stroną.

Data powstania i lokalizacja: jeśli witryna jest świeża i zarejestrowana w Azji, to raczej alarmujący sygnał.

Regulamin i dane firmy: brak tych informacji to czerwona flaga!

Opinie: nie polegaj tylko na tych z samego sklepu. Lepiej poszukać w różnych źródłach.

Można także skorzystać z listy podejrzanych sklepów, opracowanej przez ekspertów CyberResque.

Wiarygodność reklam sklepów w social mediach pod znakiem zapytania

Oszuści często wykorzystują płatne reklamy w mediach społecznościowych, m.in. na Facebooku, Instagramie, TikToku, czy w serwisie Pinterest. Niestety, administracje tych platform nie zawsze potrafią zweryfikować, czy kampania pochodzi od wiarygodnego źródła.

Takie reklamy często dodawane są ze skradzionych kont osób, które miały podpiętą swoją kartę bankową. W konsekwencji nie dość, że nie mogą same tego usunąć, to jeszcze ich pieniądze zostały wydane na scam! Oszuści często wykupują reklamy w social mediach, aby być wysoko pozycjonowanym. Platformy nie weryfikują wiarygodności podmiotów, a jedynie kampanię reklamową. Stąd dochodzi do tak wielu oszustw. — wyjaśnia Elwira Charmuszko, młodszy specjalista ds. cyberbezpieczeństwa CyberRescue.

Jak chronić się przed oszustami?

Kluczowa jest dokładna weryfikacja każdej witryny. Unikaj emocjonalnych zakupów.

W miarę możliwości warto wybierać płatności kartą, najlepiej przez pośredników jak ApplePay, Google Pay, PayPal, czy PayU. Dzięki temu można skorzystać z tzw. reklamacji chargeback, którą złożyć można w swoim banku. Pozwala ona łatwiejsze odzyskanie środków w przypadku oszustwa.

Niestety płatności przelewem lub BLIKiem nie dają takiej gwarancji. Natomiast w przypadku przesyłki za pobraniem nie mamy pewności, co znajdziemy w paczce.

Foto: Freepik. Treść w oparciu o materiał prasowy