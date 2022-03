Fake newsy. Jak oddzielić prawdę od fałszu?

Dnia 24 lutego 2022 roku zmieniło się życie nas wszystkich. Federacja Rosyjska dokonała inwazji na wolną Ukrainę, wywracając tym samym porządek polityczno-społeczny, z trudem budowany przez ostatnie trzydzieści lat. Choć działania wojenne prowadzone są przede wszystkim metodami tradycyjnymi, to nie sposób nie zauważyć, że wojna trafiła również do internetu i ma charakter skoordynowanych prób dezinformacji. Jaki jest ich cel i co robić, żeby je rozpoznawać w sieci tłumaczy dr Jakub Kuś – psycholog nowych technologii z Uniwersytetu SWPS.