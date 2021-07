Executive Master of Business Administration - czym różni się od studiów MBA?

Studia EMBA – co to jest i kto może na nie aplikować?

Program Executive Master of Business Administration jest programem skierowanym do bardziej doświadczonych menedżerów. Kryteria przyjęć są w tym przypadku inne niż na studia MBA. Na przykład uczelnie z Grupy WSB wymagają posiadania dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich – podczas gdy w przypadku studiów MBA wystarczy ukończenie studiów I stopnia (kryteria przyjęć na studia MBA zostały opisane m.in. na stronie https://www.studiamba.wsb.pl/dlaczego-mba/studia-mba-wymagania).

Kolejna różnica w kryteriach rekrutacji dotyczy doświadczenia zawodowego. Podczas gdy kandydaci na studia MBA (np. w we wspomnianej wyżej WSB) muszą mieć co najmniej 2-3 lata doświadczenia zawodowego , tak kandydaci na studia EMBA – co najmniej 3 lata doświadczenia, koniecznie na stanowisku kierowniczym. W niektórych przypadkach niezbędne jest zresztą posiadanie dłuższego doświadczenia – osoby, które chcą aplikować na studia Executive MBA Business Trends w WSB we Wrocławiu muszą mieć za sobą co najmniej 8 lat na stanowisku kierowniczym. Więcej o wymaganiach na studia EMBA można przeczytać na stronie https://www.studiamba.wsb.pl/dlaczego-mba/executive-mba-wymagania.

W teorii różnice w kryteriach rekrutacji bywają niewielkie, jednak w praktyce na studia EMBA decyduje się już bardziej doświadczona kadra kierownicza. Poza tym warto mieć na uwadze fakt, że kryteria rekrutacji mogą być jeszcze mocniej zróżnicowane.

Różnice między EMBA a MBA. Międzynarodowa kadra, wyjazdy do USA

Kryteria rekrutacji to jednak nie jedyne, co odróżnia studia EMBA od MBA. Na program EMBA decydują się zazwyczaj osoby, którym zależy np. na uczestnictwie w zajęciach prowadzonych przez międzynarodową kadrę dydaktyczną. W WSB część oferowanych programów EMBA jest realizowana w języku angielskim, co stwarza dodatkową okazję do podniesienia swoich kompetencji językowych. Warto też zauważyć, że udział w zajęciach prowadzonych przez specjalistów z różnych stron świata to również możliwość międzynarodowej wymiany doświadczeń czy poznania globalnych trendów dominujących w biznesie.

Uczestnicy studiów EMBA mogą też często korzystać z dodatkowych możliwości, takich jak wyjazdy zagraniczne. W WSB w Poznaniu uczestnicy programu EMBA mogą na przykład wyjechać na dodatkowy MBA Study Tour do USA, podczas którego wezmą udział w spotkaniach w amerykańskich firmach i instytucjach. Oprócz tego mogą też zdecydować się na Aalto Executive Summit – czyli międzynarodowe spotkanie słuchaczy studiów MBA w sieci Aalto University.

Dla kogo MBA, a dla kogo EMBA?

Studia Executive MBA to świetny wybór dla menedżerów i osób na stanowiskach kierowniczych, które potrzebują inspiracji i chcą poznać globalne trendy oraz metody zarządzania, a także interesuje ich wymiana doświadczeń z kadrą i słuchaczami z całego świata. Studia MBA będą z kolei świetnym rozwiązaniem dla menedżerów, którzy mają już pewne doświadczenie, ale chcą przede wszystkim usystematyzować swoją wiedzę czy zbudować podstawową sieć kontaktów biznesowych.

Fot. Pexels.com