Rozbieżność między “cyfrowym” entuzjazmem konsumentów a ufnością wobec przetwarzania danych osobowych może ograniczyć rozwój technologii niezbędnych do unowocześniania gospodarek, społeczeństw i planety — ujawnia nowe badanie VMware przeprowadzone na grupie ponad 6000 konsumentów ze Starego Kontynentu.

58% jest zdania, że technologia może przyczynić się do rozwoju krajowych gospodarek, generując nowe miejsca pracy i źródła utrzymania. 68% wierzy, że inwestycje w innowacje uczynią nasz świat lepszym miejscem. Tylko 6% chciałoby, by służyły one komercjalizacji takich rzeczy jak np. turystyka kosmiczna. Podczas gdy 47% osób przyznaje, że wprowadzanie nowatorskich technologii, które wyznaczą nowe standardy, może być dla wielu z nas niewygodne, to nadal są przekonani, że jest to konieczne dla poprawy dobrobytu obywateli. Przeciwnego zdania jest zaledwie 16%.

Wspólne wysiłki na rzecz cyfryzacji

Wyniki badań ujawniają, jak wiele działań muszą przedsięwziąć władza i biznes, by konsumenci jednogłośnie zaakceptowali ideę współdzielenia danych do stymulowania rozwoju cyfrowego świata. Większość (58%) społeczeństwa ma coraz większe obawy o bezpieczeństwo internetowych śladów cyfrowych. Prawie trzy czwarte (72%) martwi się rolą, jaką technologia odgrywa przy rozprzestrzenianiu dezinformacji. 48% jest skłonna wierzyć, że instytucje śledzą i nagrywają to, co użytkownicy robią na swoich urządzeniach. Niestety tylko 10% konsumentów uważa, że firmy i administracja państwowa wystarczająco jasno informują o technologiach, z których korzystają i jak je wykorzystują.

Dotarliśmy do przełomowego momentu, w którym innowacje i doświadczenia cyfrowe mogą korzystnie wpłynąć na nasze życie, gospodarkę, społeczeństwo i świat. Brakuje jednak świadomości, co do rodzaju danych, które są niezbędne do napędzania postępu. Dlatego konsumenci słusznie czują się niepewnie. Wielu z nich zdaje sobie sprawę z istnienia danych tylko wówczas, gdy na pierwsze strony gazet trafia historia o przypadkach naruszenia ich bezpieczeństwa. Nie wiedzą zaś o wszystkich fascynujących rzeczach, które możemy osiągnąć w dziedzinie medycyny, autonomicznych pojazdów, mobilnej rozrywki, zakupów i rozwoju społeczeństwa.

Konsumenci nie są jeszcze gotowi do współdzielenia informacji, które są niezbędne do stymulowania zmian. Muszą wiedzieć, co dzieje się z ich danymi — z których większość nie jest dla nich identyfikowalna — i mieć pewność, że są one przetwarzane w sposób bezpieczny.

Dobra strona współdzielenia danych

Brak zaufania wobec danych osiągnął dziś poziom, który dławi pozytywny rozwój technologii. 60% konsumentów boi się lub nie czuje komfortowo, dzieląc się swoimi danymi, choć ułatwiają w ten sposób rządom i firmom projektowanie inteligentniejszej i bardziej ekologicznej infrastruktury. Z kolei mniej niż 1/5 (17%) jest podekscytowana perspektywą stworzenia cyfrowego śladu* miasta, co mogłoby poprawić efektywność ich fizycznego otoczenia.

Według Komisji Europejskiej, wykorzystanie potencjału danych może przynieść 550 miliardów euro dla UE do 2025 roku. Jako przedstawiciele biznesu i rządu musimy aktywnie wspierać konsumentów w budowaniu świadomości i zaufania do danych. Tak, abyśmy wspólnie przyczynili się do rozwoju gospodarki cyfrowej. Możemy to zrobić, budując rozwiązania oparte o indywidualny wybór i kontrolowalność danych; inspirując i edukując, by pomóc w rozwoju technologicznie świadomego społeczeństwa.

Jednocześnie musimy budować zaufanie, że podmioty przetwarzające wrażliwe dane są do tego odpowiednio przygotowane. W ciągu ostatnich 2 lat nastąpiła radykalna zmiana w kierunku prawdziwie cyfrowego świata, ale teraz musimy się zresetować i dostosować, aby wprowadzić kolejny element innowacji.

Arkadiusz Sikora, Country Manager w polskim oddziale VMware

Metodologia badań

Badanie zostało przeprowadzone w formie ankiety online na zlecenie VMware wśród 6 214 konsumentów z 5 krajów — Wielkiej Brytanii (2 060), Francji (1 124), Niemiec (1 030), Włoch (1 020) i Hiszpanii (1 021) przez YouGov między 31 stycznia a 22 marca 2022 roku. Dane zostały wyważone i są reprezentatywne dla wszystkich dorosłych w kraju (w wieku 18+).

*Cyfrowy ślad (cień) jest rozumiany jako wirtualna kopia oparta na nieustannie zbieranych danych z czujników rozmieszczonych wokół danej lokalizacji, które monitorują takie rzeczy jak jakość powietrza, ruch uliczny, zużycie energii w budynkach, produkcję śmieci itp.