eSIM w Play dla wszystkich klientów

Czym jest eSIM i jakie daje korzyści?

eSIM to cyfrowy odpowiednik tradycyjnej, plastikowej karty SIM. Umożliwia korzystanie ze wszystkich dotychczasowych usług bez konieczności posiadania fizycznej karty. W praktyce, eSIM to przede wszystkim duży komfort korzystania z telefonu - klient ma pewność, że karta z której korzysta nie zniszczy się, ani nie zgubi. Co więcej, rozwiązanie to pozwoli korzystać z funkcji dual SIM, czyli obsługi dwóch numerów na jednym urządzeniu (o ile posiada ono taką opcję), na przykład z numeru prywatnego oraz służbowego jednocześnie.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Wymiana klasycznej karty na eSIM jest darmowa, bardzo prosta i zapewnia każdemu klientowi maksymalne bezpieczeństwo. Aby jej dokonać należy udać się do jednego z salonów Play, gdzie zostanie wygenerowany specjalny kod QR wraz z instrukcją instalacji. Sama wymiana trwa kilka chwil.

Dodatkowym zabezpieczeniem zastosowanym przez Play jest trzygodzinny okres ochronny – o złożeniu wniosku o wymianę klient jest informowany poprzez wiadomości SMS i w razie potrzeby może w tym czasie przerwać wymianę kontaktując się z obsługą klienta.

Szczegółowe informacje o eSIM w ofercie Play, lista kompatybilnych urządzeń oraz inne informacje dostępne będą od poniedziałku, 22 sierpnia na stronie play.pl w zakładce Usługi i aplikacje.