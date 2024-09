Edukacja i system kaucyjny mają pomóc w walce ze śmieceniem

Dlaczego nasz kraj nadal ma problem ze śmieceniem? Jak można temu zaradzić? Czy system kaucyjny uchroni środowisko? Między innymi na takie pytania starali się odpowiedzieć uczestnicy debaty „Wakacje ze śmieciami. Czy system kaucyjny oczyści środowisko?”, która odbyła się 24 września. W dyskusji wzięli udział eksperci, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz wiceministra klimatu i środowiska Anita Sowińska.

Podstawą do dyskusji był najnowszy raport Stowarzyszenia Ekologicznego EKO-Unia, w którym zbadano, jak wyglądają wakacyjne lokalizacje po lecie pod względem zaśmiecenia.

Autorzy raportu wskazywali, że choć nowy rok, dzięki startowi systemu kaucyjnego, powinien przynieść poprawę, to jednak nie rozwiąże problemu całkowicie. Niektóre śmieci nadal będą poza systemem.

Jak wskazywała autorka raportu prof. Agnieszka Nawirska-Olszańska, śmieci na terenach wypoczynkowych to duże zagrożenie dla zwierząt.

Jej zdaniem kolejny problem stanowi potłuczone szkło, o które kaleczą się zwierzęta, a także odpad biodegradowalny, który zwabia i oswaja dzikie zwierzęta.

Uczestnicy dyskusji wskazywali, że aby przeciwdziałać śmieceniu potrzeba działań edukacyjnych oraz systemowych, takich jak system kaucyjny.

Musimy przede wszystkim edukować ludzi i to robimy. Na stronie internetowej ministerstwa prowadzimy akcje, żeby lepiej segregować odpady. Ale te rozwiązania systemowe sprowadzają się nie tylko do edukacji, bo system kaucyjny jest takim rozwiązaniem, które w znaczącym stopniu wpłynie na to, jak wyglądają nasze trawniki, lasy i plaże, bo te butelki i puszki znikną. To już jest widoczne w 16 krajach Unii Europejskiej, w których system kaucyjny został wprowadzony - wyjaśniała wiceministra Sowińska.