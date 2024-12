E-Doręczenia nie wykluczają nikogo. Nie masz skrzynki odbiorczej? Poczta wydrukuje i dostarczy Ci pismo

Z tego artykułu dowiesz się:

czym są e-Doręczenia i jakie dają możliwości

jak krok po kroku działa system doręczeń elektronicznych

na czym polega Publiczna Usługa Hybrydowa

jaką infrastrukturę techniczną wykorzystuje system

jakie zabezpieczenia stosuje się w e-Doręczeniach

Czym są e-Doręczenia?

Usługa e-Doręczeń umożliwia bezpieczną komunikację online - nie tylko między administracją publiczną a obywatelami, lecz także pomiędzy firmami czy osobami prywatnymi. Poczta Polska świadczy takie usługi już od 3 lat. E-Doręczenia będą stopniowo zastępować tradycyjne listy polecone, gwarantując taką samą ważność prawną jak korespondencja papierowa oraz większe bezpieczeństwo.

Jak działa system e-Doręczeń krok po kroku?

E-Doręczenia to cyfrowe odpowiedniki listu poleconego, dzięki którym możliwe jest wysyłanie i odbieranie dokumentów z potwierdzeniem nadania i odbioru z każdego miejsca mającego dostęp do Internetu. Zamiast awiza, fizycznego odbierania i wysyłania listów poleconych w placówce pocztowej oraz archiwizowania papierowej korespondencji, można dokonać tego bez wychodzenia z domu czy biura. Usługa działa podobnie do poczty e-mail, ale jest bezpieczniejsza. Dzięki unikalnym adresom do doręczeń elektronicznych (ADE), nadawanym na wniosek przez Ministra Cyfryzacji, mamy pewność, że korespondujemy z właściwym adresatem.

Publiczna Usługa Hybrydowa (PUH) - rozwiązanie dla wszystkich

Niektórzy obawiają się, że z powodu np. wykluczenia cyfrowego zostaną pozbawieni możliwości otrzymywania oficjalnych pism od instytucji czy innych podmiotów. Niepotrzebnie. Dla wszystkich obywateli, którzy nie mogą lub nie chcą korzystać z e-Doręczeń, Poczta Polska świadczy Publiczną Usługę Hybrydową (PUH).

Jak to działa? Przesyłka elektroniczna np. od urzędu do adresata nieposiadającego skrzynki do e-doręczeń jest przekazywana do systemu Poczty Polskiej, gdzie w wyspecjalizowanych ośrodkach, w zabezpieczonej strefie z kontrolą dostępu jest automatycznie drukowana i kopertowana, a następnie doręczana w tradycyjny sposób odbiorcy.

Specjalne maszyny wydrukują i zapakują adresowane do nich przesyłki, a listonosze doręczą je w tradycyjny sposób.

E-Doręczenia w liczbach - kluczowe statystyki

Skala działania systemu e-Doręczeń pokazuje jego rosnące znaczenie:

Wydajność dokumentowa: Ponad 11 milionów wydrukowanych stron w październiku Maksymalne miesięczne obciążenie: 10 milionów stron A4

Możliwości techniczne: System Kern 3600: do 24 000 przesyłek na godzinę Drukarki Canon: wydajność 328 stron na minutę

Infrastruktura: 2 główne Ośrodki Wydruku i Konfekcjonowania (Piła i Łódź) Zabezpieczone strefy z kontrolą dostępu



Bezpieczeństwo w systemie e-Doręczeń

Poczta Polska gwarantuje najwyższe bezpieczeństwo usługi hybrydowej, spełniając wymogi bezpieczeństwa w zakresie usługi wydruku, konfekcjonowania, skanowania i przetwarzania dokumentów. Ponadto zapewnia warunki do przestrzegania tajemnicy pocztowej, tj. informacji przekazywanych w przesyłkach czy też danych podmiotów korzystających z usług pocztowych.

Najczęściej zadawane pytania o e-Doręczenia

Czy muszę mieć skrzynkę do e-Doręczeń?

Nie, dla obywateli założenie skrzynki do e-Doręczeń jest dobrowolne. Jeśli nie posiadasz skrzynki, otrzymasz korespondencję w formie tradycyjnej dzięki Publicznej Usłudze Hybrydowej.

Jak otrzymam przesyłkę, jeśli nie mam skrzynki elektronicznej?

Przesyłka zostanie automatycznie wydrukowana i dostarczona przez listonosza w formie tradycyjnego listu.

Czy e-Doręczenia są tak samo ważne prawnie jak tradycyjny list polecony?

Tak, e-Doręczenia mają taką samą moc prawną jak tradycyjna korespondencja polecona.

Jak uzyskać adres do e-Doręczeń?

Adres do doręczeń elektronicznych (ADE) jest nadawany na wniosek przez Ministra Cyfryzacji.

Kto musi korzystać z e-Doręczeń od 1 stycznia?

Obowiązek korzystania z e-Doręczeń od 1 stycznia dotyczy podmiotów publicznych (np. samorządów, Urzędu Skarbowego) oraz zawodów zaufania publicznego (np. adwokatów, radców prawnych).

Czy system e-Doręczeń jest bezpieczny?

Tak, system zapewnia najwyższe standardy bezpieczeństwa, włączając zabezpieczone strefy wydruku, kontrolę dostępu oraz pełną ochronę tajemnicy korespondencji.

Ilustracja: DALL-E