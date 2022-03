Dzieci z Ukrainy mają bezpłatny dostęp do platformy edukacyjnej Squla

Widząc ogromną potrzebę wsparcia, także w wymiarze edukacyjnym, Squla postanowiła nieodpłatnie udostępnić swoją platformę wszystkim dzieciom przybywającym z Ukrainy. Platforma funkcjonuje także w formie aplikacji mobilnej, przez co wszystkie rodziny przekraczające granicę, bez problemu mogą pobrać Squlę na swój smartfon lub tablet oraz korzystać z niej nieodpłatnie.

- Jesteśmy niezwykle poruszeni sytuacją związaną z agresją na Ukrainę oraz tym samym wzruszeni, jak bardzo w tych trudnych dniach, nasz kraj jest gościnny oraz pomocny dla naszego wschodniego sąsiada – przekonuje Magdalena Brych, Country Lead platformy edukacyjnej Squla. – Już od dawna czynnie działamy na rzecz edukacji najuboższych dzieci, współpracując z organizacjami pozarządowymi, a także udostępniając naszą platformę nieodpłatnie wszystkim szkołom oraz nauczycielom. Dziś widzimy szczególną potrzebę wsparcia dla osób przybywających do Polski z Ukrainy. Mamy świadomość, że oprócz pomocy rzeczowej, psychologicznej czy prawnej, niezwykle ważnym aspektem jest również wsparcie w edukacji każdego dziecka, które przekroczyło granicę – dodaje Magdalena Brych.

Rozmówki ukraińsko-polskie, quizy oraz zadania

Squla przygotowała szereg materiałów skierowanych do najmłodszych przybywających z Ukrainy. Wśród nich znajdują się m.in. rozmówki ukraińsko-polskie, które pomogą dzieciom poznać proste, popularne zwroty, mogące przydać się na co dzień. Na platformie pojawiły się także specjalne quizy oraz zadania. Wszystkie przygotowane materiały zostały opatrzone atrakcyjnymi grafikami oraz nagraniami lektorskimi po ukraińsku i po polsku, które bez wątpienia pomogą w oswojeniu się z nowym językiem. Co więcej, Squla przewiduje także przygotowanie podstawowego kursu języka polskiego dla ukraińskich dzieci.

- Nie zapominamy także o wsparciu nauczycieli, dla których nauka dzieci ukraińskojęzycznych również będzie nową sytuacją. Pracujemy nad scenariuszami lekcji nt. naszego kraju oraz kultury, co w znaczący sposób może wesprzeć proces adaptacji ukraińskich dzieci w Polsce. Mamy nadzieję, że nasze materiały pomogą nauczycielom w prowadzeniu tego typu zajęć – mówi Ola Żdżarska, Content Development Manager z platformy edukacyjnej Squla.

Jak uzyskać bezpłatne kody aktywacyjne?

Z bezpłatnych półrocznych dostępów skorzystać może każdy, w tym m.in. organizacje non-profit zaangażowane w pomoc uciekającym przed wojną, szkoły tworzące oddziały dla dzieci z Ukrainy lub już przyjmujące pod swój dach dzieci uchodźców. Dostęp do Squli uzyskać mogą także osoby prywatne, które dały już schronienie ukraińskim rodzinom, które zatrzymały się w Polsce.

Formularz zgłoszeniowy, dzięki któremu można uzyskać bezpłatny dostęp do platformy Squla, znajduje się pod linkiem:





Squla to nowoczesna platforma edukacyjna dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów klas 1-6 szkół podstawowych, która pozwala im rozwijać zainteresowania i istotnie poprawić wyniki w nauce. Squla oferuje ponad 65 000 zadań w postaci gier, filmów i quizów ze wszystkich przedmiotów szkolnych, zgodnych z aktualną podstawą programową Ministerstwa Edukacji i Nauki. Platformę tworzą specjaliści do spraw edukacji wraz z nauczycielami. W Squli, dziecko może grać samodzielnie lub z rodzicem czy przyjacielem, np. w zadania z języka polskiego, matematyki czy historii.