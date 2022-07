Dzieci spędzają przed ekranami 11h tygodniowo. Niemal połowa rodziców nie wie jak je monitorować

Dzieci coraz chętniej sięgają po elektroniczne zabawki już od najmłodszych lat. Jak przyznaje co drugi polski rodzic w trakcie pandemii czas spędzany przez ich podopiecznych na rozrywkach online jeszcze się wydłużył. Według najnowszego badania LEGO Play Well 2022 najmłodsi spędzają przed ekranem 11 i pół godziny tygodniowo. To niewiele mniej, niż poświęcają na typową zabawę (15,3 godziny), za to dłużej, niż odrabiają zadania domowe (średnio 11,1 godziny).