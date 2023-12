Drugie życie dla smartfona - czy to się opłaca?

Odnowiony smartfon to urządzenie, które zostało naprawione zgodnie ze szczegółowym procesem serwisowym i w ten sposób zyskało drugie życie. Takie działanie mogło obejmować, w zależności od stanu technicznego: naprawę, wymianę uszkodzonych lub zużytych części, czyszczenie i dezynfekcję sprzętu, a także aktualizację oprogramowania. Po zakończeniu opisanej drogi telefon jest w pełni sprawny i gotowy do ponownej eksploatacji.

Smartfony poddane procesowi odnowienia (refurbishmentu) często wyglądają niemal identycznie jak fabrycznie nowe produkty, ale ich cena jest znacznie bardziej atrakcyjna. Obecnie, kiedy elektronika stale drożeje, ta opcja cieszy się coraz większą popularnością. Z tego względu odnowione smartfony są coraz powszechniej włączane do ofert operatorów telekomunikacyjnych, sklepów oraz samych producentów.

Według badania zrealizowanego na zlecenie Digital Care 18 proc. Polaków ocenia odnowiony telefon jako odświeżony/usprawniony, 12 proc. wyremontowany, a 11 proc. postrzega go jako fajne rozwiązanie. Wśród zdecydowanej większości pozytywnych reakcji pojawiają się jednak mity, które są niekorzystne dla tego ekologicznego i ekonomicznego trendu. Zwykle są związane z obawą o stan zakupionego urządzenia, większe ryzyko usterki czy gwarancję.

Mit nr 1 – odnowiony smartfon ma ukryte wady

Co drugi Polak niedecydujący się na zakup odnowionego telefonu najczęściej deklaruje, że boi się szybkiego popsucia się sprzętu, np. z powodu ukrytych wad. Co ciekawe takie myśli częściej dotykają kobiet niż mężczyzn (51 proc. do 38 proc.).

Każdy odnowiony przez Digital Care smartfon przechodzi przez rygorystyczny proces regeneracji, który obejmuje kompleksowe testy uwzględniające te same standardy funkcjonalne obowiązujące dla nowych produktów. Z tego powodu nie może posiadać żadnych wad ukrytych.

Mit nr 2 – odnowiony telefon nie jest objęty gwarancją

Co trzeci z nas obawia się, że smartfon poddany odnowieniu nie będzie objęty gwarancją, a co za tym idzie, będziemy narażeni na ewentualne koszty naprawy lub wymiany w przypadku wystąpienia problemów z urządzeniem. Okazuje się jednak, że niektóre podmioty oferujące takie urządzenia zapewniają swoim klientom nawet 24 miesięczną gwarancję przy zakupie odnowionego smartfona.

Gwarancja zapewnia konsumentom pełen komfort i bezpieczeństwo. Co więcej, wybrani, najbardziej rozpoznawalni dostawcy urządzeń odnowionych oferują klientom dodatkowe wsparcie czy kompleksowy serwis. Takie usługi pokazują transparentność oferujących i tym samym pewność co do jakości oferowanego odnowionego sprzętu.

Mit nr 3 – odnowiony smartfon będzie wolno działał

32 proc. badanych, którzy dotychczas nie brali pod uwagę zakupu odnowionego telefonu boi się, że ten będzie działać wolniej niż fabrycznie nowy model.

Odnowione smartfony oferowane w sprawdzonych punktach są dokładnie przeglądane, testowane i naprawiane zgodnie z wyśrubowanymi standardami. Jeśli mamy wątpliwości związane z wydajnością danego modelu, możemy zwrócić się bezpośrednio do sprzedawcy i zweryfikować prędkość procesora, wbudowanej pamięci czy kondycję baterii.

Decydując się na zakup odnowionego telefonu, warto pamiętać, że to jakościowe i w pełni funkcjonalne urządzenie posiadające gwarancję. Dodatkowo taki wybór pozwala zaoszczędzić nawet 40 proc. w porównaniu do zakupu nowego modelu. To także bardziej ekologiczna opcja, ponieważ przyczynia się do zmniejszenia ilości elektroniki trafiającej na składowiska odpadów. W porównaniu do produkcji nowego urządzenia generuje 90% mniej e-odpadów, dwutlenku węgla i wody, nie wspominając o dużo mniejszej ilości wydobytych surowców naturalnych.

Należy podkreślić, że odnowione urządzenia powinniśmy kupować jedynie ze sprawdzonego i wiarygodnego źródła. Tylko wtedy możemy mieć pewność, że nabyty smartfon przeszedł kompleksową kontrolę jakości, został odpowiednio naprawiony i jest w pełni funkcjonalny. Nieuczciwi sprzedawcy mogą próbować wykorzystać niewiedzę klientów, oferując odnowione telefony niskiej jakości lub te, które nigdy nie przeszły właściwego procesu renowacji.

Dlatego warto dokładnie zweryfikować dostawcę, sprawdzić jego reputację i opinie klientów, aby upewnić się, że nie inwestujemy w używany, a odnowiony telefon, który spełni nasze oczekiwania pod względem jakości i niezawodności.

Ernest Skowroński, Deputy Head of Refurb Business Line w Digital Care