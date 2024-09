Dron-myśliwy od APS zapoluje na wrogie statki bezzałogowe

Dron-myśliwy jest częścią systemów antydronowych (SKYctrl), w których projektowaniu i produkcji specjalizuje się gdyńska spółka APS. Firma tworzy radary oraz bazujące na nich systemy skutecznie wykrywające, śledzące i neutralizujące bezzałogowe statki powietrzne. Korzystają z nich między innymi armie Polski i Ukrainy, a także elektrownie, rafinerie czy sieci telekomunikacyjne na całym świecie.

Dron-myśliwy działa w dużej mierze autonomicznie – naprowadzanie na cel odbywa się z wykorzystaniem radarów tworzonych specjalnie na potrzeby systemów antydronowych oraz wideotrackera. Grupa dronów-myśliwych wysłana do neutralizacji wrogiego roju statków bezzałogowych komunikuje się między sobą i dzieli celami według optymalnych warunków ataku.

W momencie wybuchu wojny w Ukrainie byliśmy gotowi, by zapewnić skuteczne narzędzia antydronowe – mówi Maciej Klemm, współtwórca i prezes zarządu APS. – Ogromna aktywność dronów bojowych w tej wojnie była dla nas impulsem do rozwoju i poszukiwania nowych rozwiązań, czego efektem jest między innymi dron-myśliwy.

Na systemy antydronowe APS składają się:

radary (FIELDctrl) wykrywające małe obiekty latające,

efektory służące ich neutralizacji,

oprogramowanie (CyView C2) zarządzające całym systemem. Oprogramowanie może kontrolować też grupę zintegrowanych ze sobą zestawów antydronowych rozstawionych w różnych miejscach.

Systemy antydronowe APS mogą śledzić wiele celów jednocześnie, a dzięki wykorzystaniu algorytmów uczenia maszynowego potrafią klasyfikować wykrywane obiekty i odróżnić np. ptaki od dronów.

Systemy raportują pozycję obiektów w czasie rzeczywistym, a po rozpoznaniu umożliwiają ich neutralizację. Produkowane są w wersjach stacjonarnych i mobilnych.

Kompletne zestawy dostarczane przez APS do neutralizacji wrogich dronów używają zagłuszaczy fal radiowych, armat małego kalibru lub dronów-myśliwych.

Jeśli system wyposażony jest w kilka narzędzi neutralizacji dronów, autorskie oprogramowanie (CyView C2) spinające jego działanie może samodzielnie dobierać je do celu. Takie rozwiązanie skutecznie neutralizuje wszelkie rodzaje dronów: obserwacyjne, przenoszące uzbrojenie, a także małe płatowce.

Partnerzy firmy integrują również własne narzędzia do neutralizacji dronów z radarami APS. Obecnie w Polsce i na świecie w użyciu są rozwiązania antydronowe oparte na systemach APS i wyposażone w karabiny, rakiety i efektory laserowe.

Dron-myśliwy uzupełnił katalog narzędzi neutralizujących, w które wyposażone są nasze systemy – mówi Radosław Piesiewicz, wiceprezes i współzałożyciel APS. – Co ciekawe jedną z jego największych zalet jest efektywność kosztowa. W tym sensie jest on odpowiedzią na potrzeby naszych partnerów broniących swoich terytoriów i infrastruktury krytycznej.

Drony wojskowe stwarzają ogromne zagrożenie dla zdrowia i życia obywateli, a także dla infrastruktury krytycznej, takiej jak lotniska czy elektrownie. Dlatego do ich neutralizacji używa się wszelkich możliwych metod obrony, choćby rakiet. Sprawia to, że koszty obrony przed wrogimi dronami są zdecydowanie wyższe niż koszty ataku, co stawia w uprzywilejowanej sytuacji najeźdźcę.

Użycie drona-myśliwego niweluje tę nierównowagę. Jego koszt jest porównywalny do kosztu wrogiego drona.

Dron-myśliwy będzie sprawdzał się również w warunkach pokoju. Nie zawiera ładunku bojowego, zatem nadaje się do zastosowań niemilitarnych.

Jest alternatywą dla zagłuszaczy, których użycie poza polami bitewnymi wiąże się z ryzykiem zakłóceń cywilnej elektroniki. Rozwiązań tego rodzaju potrzebują w warunkach pokoju między innymi lotniska, poszukujące urządzeń pozwalających wykrywać inwazyjne drony zakłócające przestrzeń powietrzną.

Dron-myśliwy został po raz pierwszy oficjalnie zaprezentowany podczas tegorocznego Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach odbywającego się między 3 a 6 września 2024 roku. APS założyło w 2015 roku dwóch naukowców: Maciej Klemm i Radosław Piesiewicz. Obie linie produktowe firmy – radary i systemy antydronowe powstają w całości Polsce.