Do wygrania 200 podwójnych wejściówek na mecz Polska - Holandia. Wystarczy strzelić bramkę w aplikacji InPost Mobile

13 lipca rusza wakacyjna loteria dla klientów InPost. Każdy, kto do 24 sierpnia skorzysta z dostawy do Paczkomatu i posiada Aplikację InPost, będzie miał szanse zawalczyć o bilety na mecz Polska – Holandia rozgrywany w ramach Ligii Narodów. Dodatkowo, jej uczestnicy powalczą o specjalne pakiety VIP, które pozwolą podejrzeć z bliska trening i na własne oczy zobaczyć, jak przebiegają przygotowania do meczu Biało–Czerwonych.