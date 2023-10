Dlaczego znalezienie pracy w IT jest trudniejsze niż rok temu? Co kandydaci w IT naprawdę chcą wiedzieć przed złożeniem aplikacji?

W skrócie

Najnowszy raport od No Fluff Jobs „Tak mnie rekrutuj. Candidate experience w IT, czyli doświadczenia kandydatów i kandydatek IT 2023” ujawnia, że znalezienie pracy w IT stało się trudniejsze niż rok temu dla niemal połowy ankietowanych.

Według 47,6% respondentów, znalezienie pracy w branży IT jest trudniejsze niż rok temu. Z kolei zdaniem 40,2 proc. respondentów i respondentek sytuacja w stosunku do ubiegłego roku nie uległa zmianie.

Największą różnicę na niekorzyść dostrzegają osoby starające się o pracę w specjalizacjach Project Management oraz Frontend.

Dlaczego to ważne

Zmiany na rynku pracy IT mają wpływ na szerokie spektrum zjawisk - od migracji talentów, przez rozwój sektora, aż po inwestycje. Ten raport uwydatnia kwestie, które mogą wpłynąć na strategie rekrutacyjne firm, podnosząc znaczenie transparentności w ofertach pracy.

Najważniejsze dla kandydatów i kandydatek w IT informacje w ogłoszeniach o pracy to technologie używane i rozwijane w firmie (70,4 proc.)

Transparentność wynagrodzeń - 45,5% kandydatów w branży IT unika ofert pracy, które nie podają informacji o wynagrodzeniu.

Brakujące informacje w ogłoszeniach pracy. Według 80 proc. ankietowanych elementem, którego najczęściej brakuje w ogłoszeniach o pracy, jest informacja o wysokości proponowanego wynagrodzenia. Na kolejnych miejscach znalazły się: informacja o etapach rekrutacji, opis możliwości rozwoju, opis zadań i obowiązków, informacja o trybie pracy oraz warunkach i formie zatrudnienia.

Na oferty bez widełek nie aplikuje 16,5 proc. stażystów i stażystek oraz 24,5 proc. osób poszukujących pracy na stanowiskach juniorskich. Wśród kandydatów i kandydatek na stanowiska o średnim doświadczeniu (tzw. mid) jest to już 49,5 proc., a na stanowiska seniorskie – 64 proc.

Zbyt niskie wynagrodzenie jest najczęstszym powodem odrzucania propozycji pracy w branży IT (59,7 proc.), kolejne miejsca zajmują złe wrażenia wyniesione z rozmowy rekrutacyjnej (57 proc.) oraz zbyt długi czas oczekiwania na ofertę (43,2 proc.). To może być sygnał ostrzegawczy dla pracodawców, którzy muszą być bardziej konkurencyjni w przyciąganiu talentów.

Ponad połowa kandydatów (55,4%) sprawdza w sieci opinie o potencjalnym pracodawcy przed wysłaniem CV, co podkreśla rolę reputacji firmy w procesie rekrutacyjnym.

Zbyt długi czas oczekiwania na ofertę pracy jest jednym z najczęstszych powodów jej odrzucenia. To pokazuje, że tempo rekrutacji może być równie ważne jak sama oferta.

Między wierszami

Raport nie tylko rzuca światło na obecne trendy w rekrutacji IT, ale również podkreśla rosnącą rolę transparentności i szybkości w procesie rekrutacyjnym.

To sugeruje, że firmy, które nie dostosują się do tych oczekiwań, mogą stracić dostęp do cennych zasobów ludzkich, co w dłuższej perspektywie może mieć negatywny wpływ na ich konkurencyjność i innowacyjność.

Co mówią eksperci

Mamy nadzieję, że firmy, które wahają się, czy transparentność się opłaca, zobaczą, że zatajając zarobki, już na starcie tracą prawie połowę talentów, na co w dobie luki kadrowej nie mogą sobie pozwolić.” - Magdalena Gawłowska-Bujok, COO w No Fluff Jobs.

Co warto jeszcze wiedzieć

Na oferty pracy bez widełek wynagrodzenia najmniej chętnie aplikują osoby z większym doświadczeniem, co może sugerować, że dla nich inne aspekty oferty są równie ważne, ale widełki wynagrodzenia są deal-breakerem.

Kwestia wynagrodzeń jest również problematyczna w komunikacji z rekruterami i rekruterkami – 63,8 proc. badanych wskazuje, że niechęć lub brak możliwości do podania informacji o widełkach płacowych na danym stanowisku przeszkadza im najbardziej.

Wysyłanie przez rekruterów i rekruterki ofert niedopasowanych do profilu kandydata i kandydatki jest najbardziej zniechęcające dla 56,5 proc. badanych, a dla 49 proc. jest to wysyłanie wiadomości typu „kopiuj – wklej”.

Zaledwie 3,9 proc. badanych deklaruje, że zawsze otrzymuje informację zwrotną po rozmowach rekrutacyjnych. Tylko 19 proc. dostaje ją często, a 33,6 proc. – rzadko. Najbardziej poszkodowane są osoby początkujące, aplikujące na stanowiska juniorskie - aż 42,7 proc. z nich informację zwrotną otrzymuje rzadko.

Osobom kandydującym do pracy w IT często zdarza się aplikować na stanowiska, których kryteriów nie spełniają lub nie do końca je spełniają. Na stanowisko wymagające wyższego poziomu doświadczenia niż aktualnie posiadane zdarzyło się aplikować 57 proc. kandydatów i kandydatek.

To może świadczyć o niewystarczającej liczbie ofert dla osób na początku kariery, a także o tym, że kandydaci i kandydatki świadomie próbują swoich sił i liczą na elastyczność zatrudniających – tłumaczy Magdalena Gawłowska-Bujok, COO w No Fluff Jobs.

Co dalej

W związku z tymi zmianami można oczekiwać, że firmy będą musiały dostosować swoje strategie rekrutacyjne, zwłaszcza w kontekście transparentności wynagrodzeń i tempa rekrutacji. To może również zainicjować nową falę innowacji w narzędziach i procesach rekrutacyjnych.

Metodyka badania: Badanie zostało przeprowadzone w okresie sierpień–październik 2023 metodą CAWI wśród osób, które w ciągu ostatnich dwóch lat brały udział w procesach rekrutacyjnych na stanowiska związane z IT. W badaniu wzięło udział 1216 kandydatów i kandydatek IT z Polski. Błąd maksymalny oszacowano na poziomie 3 proc.