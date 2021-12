Dla nerdów, geeków i innych orłów programowania - wyzwanie od BIK HUB

BIK HUB to piaskownica technologiczna, która wystartowała 3 listopada tego roku. Jej pierwszą inicjatywą jest Platforma BIK Open API - bezpieczna i innowacyjna przestrzeń integrująca dane z wielu źródeł. Aplikują do niej startupy czy fintechy, by bezpłatnie przetestować potencjał biznesowy swojego już stworzonego prototypu. Mogą przyłączyć się również firmy, które są na etapie poszukiwania inspiracji do zbudowania rozwiązań. Wystarczy zaaplikować na www.bikhub.pl/pl/aplikuj w celu przetestowania zasobów udostępnionych w ramach BIK Open API.

Weekendowa kuźnia pomysłów – maraton kreatywności

Platforma BIK Open API jest stworzona z myślą o kreowaniu nowatorskich rozwiązań z pożytkiem dla biznesu, dla przedsiębiorców z różnych sektorów i segmentów rynku, startupów, fintechów. Możliwości tego unikatowego środowiska mogą także doświadczyć programiści, informatycy – uczestnicy tegorocznego HackYeah. W tym roku wydarzenie odbywa się w formie hybrydowej, dzięki czemu jest dostępny dla programistów z dowolnego miejsca na świecie.

Kreatywny zespół, który podejmie wyzwanie BIK HUB, otrzymuje korzyść już na starcie - zaspokoi swoją ciekawość, co można wykopać z piaskownicy BIK. Gdy w drodze zdrowej rywalizacji, zaprezentuje najlepsze rozwiązanie, zdobędzie przede wszystkim uznanie oraz nagrodę.

Zadanie z BIK HUB - „Najlepsze miejsce do… wszystkiego”

Korzystając z danych dostępnych w BIK Open API dla miasta Łodzi, znajdź miejsce najlepsze do zamieszkania jako przyszły mieszkaniec, albo miejsce do założenia biznesu - firmy jako właściciel sklepu, punktu odbioru paczek itp. Porównaj to miejsce z innymi lokalizacjami. Stwórz działające rozwiązanie, mockup, prototyp, scoring. Jeśli brakuje Ci jakiegoś wymiaru czy danych – pozyskaj je. Zasugeruj, jakie dane i w jaki sposób można dodać z ogólnodostępnych źródeł i dodaj je do naszego katalogu, aby ulepszyć swoje rozwiązanie. A może masz lepszy pomysł, co „wydobyć” z danych, które udostępniamy?

- Ufamy, że rozwiązania, jakie powstaną w ramach hackatonu poszerzą naszą wiedzę o możliwościach wykorzystania dostępnych danych, ale przede wszystkim dostarczą kreatywnych pomysłów i inspiracji co do kierunku rozwoju Platformy BIK Open API – mówi Andrzej Zduńczyk, dyrektor Departamentu Rozwoju Produktów BIK i mentor z Zespołu BIK HUB podczas tegorocznego hackatonu. - Temat wyzwania BIK HUB - „Najlepsze miejsce do… wszystkiego” - pozwala na duży poziom kreatywności. Wierzę, że przyniesie obiecujące rezultaty. Każdy zespół, który podejmie nasz temat, otrzyma aktywne wsparcie mentorskie. Nasi eksperci są gotowi, by wspomagać uczestników od strony technicznej, biznesowej, udzielać informacji o zakresie danych tak, aby jak najwięcej czasu mogli poświęcić na kreację i kodowanie.

BIK Open API - akcelerator możliwości biznesowych

Platforma BIK Open API integruje dane z wielu źródeł, to interfejs umożliwiający dostęp do szerokiej gamy informacji w oparciu o geolokalizację. Są to dane z obszaru nieruchomości, finansów, badań konsumenckich, marketingu cyfrowego, data science. Co istotne, jest to bezpieczne i w pełni bezpłatne środowisko testowe do profesjonalnej weryfikacji rzeczywistych potrzeb i reakcji rynku na projektowane rozwiązanie informatyczne.

Ponad 600 różnych danych w jednym miejscu

Lista usług i danych w BIK Open API obejmuje cztery główne kategorie: teren, nieruchomości, firmy i mieszkańcy – to łącznie to ponad 600 wymiarów danych.

Dzięki informacjom o terenie będziemy mogli dowiedzieć się m.in. o tzw. punktach zainteresowania (Points of Interest/POI) odległości do POI, poznać charakterystyki terenu - topografię, poznać więcej szczegółów o typie zabudowy (np. o gęstości), jak również dowiedzieć się, jakiej jakości powietrzem oddychamy, czy w pobliżu są hotspoty, czy dana okolica jest bezpieczna (kradzieże, rozboje), oraz czy mieszkańcy to spokojni kierowcy czy też piraci drogowi (wypadki drogowe).

Informacje z kategorii nieruchomości: pozwolą się zorientować czy dana lokalizacja w Łodzi należy do droższych czy też tańszych, jeśli chodzi o zakup czy wynajem nieruchomości.

Dane z kategorii mieszkańcy to natomiast kopalnia wiedzy dotyczących danych demograficznych i danych statystycznych o zachowaniach kredytowych mieszkańców, poziomie ryzyka kredytowego osób z danej okolicy, a także ich zainteresowaniach i preferencjach zakupowych, czy sile nabywczej.

Wszystkie udostępniane dane z BIK mają charakter wyłącznie statystyczny.

Więcej o wielowymiarowości danych w Platformie BIK Open API >

