Discovery Ads - sprawdź, co możesz dzięki nim osiągnąć?

Czym są reklamy Discovery?

Reklamy Discovery Ads występują w formie graficznych bannerów, które umożliwiają użytkownikom podjęcie interakcji (call to action). Są tak naprawdę formą spersonalizowanego pod daną osobę newsfeedu, dopasowanego na podstawie algorytmu aktywności w obrębie całego systemu Google. Reklamy Discovery pojawiają się:

w sieci Google Discover, dostępnej w aplikacji Google,

w przeglądarce urządzenia mobilnego z systemem Android,

na niektórych urządzeniach elektronicznych po przesunięciu ekranu głównego w prawo,

reklamy Discovery wyświetlają się również na YouTube (strona główna, oraz sekcja „obejrzyj więcej”), oraz na Gmailu (sekcja "oferty i społeczności").

Zauważ, że oprócz mnogości miejsc, gdzie karty Discovery mogą się pojawić, masz do wyboru również dwa ciekawe formaty tej reklamy - statyczną oraz karuzelową. Istotnymi zaletami usługi jest również olbrzymi zasięg sieci reklamowej i możliwość precyzyjnego dobrania celu kampanii.

Jakie możliwości daje kampania w Discovery Ads?

Zwróć uwagę, że reklama karuzelowa Discovery, występująca na kilku kanałach Google, ma szansę zdobyć potężny zasięg i podnieść świadomość na temat Twojej marki wśród potencjalnych klientów. Warto dodać, że format świetnie sprawdzi się w przypadku firm, które chcą dotrzeć remarketingowo do odbiorców, którzy znają już markę - to niepowtarzalna możliwość, by im o sobie przypomnieć w nowym miejscu i nowoczesnej formie.

Reklama na kartach Discovery będzie dobrym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw, które chcą zwiększyć liczbę konwersji, np. wykonanych połączeń, sprzedaży, czy wizyt na danej witrynie. Tak, jak już wcześniej wspomniano, dodatkową zaletą kampanii w Discovery Ads jest to, że proponuje ona dwa formaty reklamowe: statyczną reklamę podobną do elastycznej reklamy display oraz niedostępną dla żadnej innej kampanii Google Ads reklamę karuzelową.

Wśród zalet Discovery Ads należy wymienić również sposób optymalizowania reklam oparty o smart bidding. Do wyboru użytkownika jest maksymalizacja liczby konwersji lub ustalenie docelowego CPA. Oprócz tego, że możliwości zasięgowe sięgają miliarda osób, reklama Discovery Ads pozwala na szczegółowe targetowanie.

Szerokie możliwości targetowania Discovery Ads

Jak wspomniano wyżej, jedną z mocniejszych stron kampanii Discovery jest szeroka możliwość targetowania według:

danych demograficznych, takich jak: wiek, płeć, wykształcenie,

kategorii odbiorców na rynku, np. osoby kupujące nieruchomości, zainteresowane kupnem samochodu, etc.,

zdarzeń z życia, np. zmiana pracy, ślub,

zainteresowań,

remarketingu,

można też ustalić indywidualne targetowanie niestandardowe.

Co ciekawe, kampania Discovery działa za pomocą sztucznej inteligencji, która dobiera treści do danego użytkownika w ten sposób, by potencjalny klient był jak najbardziej zaangażowany.

Reklama na kartach Discovery wydaje się więc idealna dla osób, które są w stanie zaufać nowym technologiom i algorytmowi w kwestii prowadzenia kampanii. Zastosowanie tego formatu ma realną szansę wpłynąć na liczbę konwersji i zwiększenie świadomości odbiorców na temat marki, a co za tym idzie w dalszej perspektywie - znaczne powiększenie dochodów.