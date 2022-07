Deor buduje pierwszą na świecie bazę zwierząt opartą o Digital Twin

Czym jest technologia Digital Twin?

“Cyfrowy bliźniak” to wirtualny model zasobu lub procesu posiadający wszystkie cechy oraz właściwości swojego rzeczywistego odpowiednika. Dzięki analizie danych oraz symulacjom, taki model umożliwia prognozowanie wielu zjawisk, a co za tym idzie — pozwala rozwiązywać problemy zanim się one w ogóle pojawią. Przy użyciu Digital Twin możliwe jest obniżenie kosztów produkcji, a także efektywniejszy rozwój obecnie istniejących produktów i usług.

Zastosowanie Digital Twin w świecie zwierząt

Digital Twin otwiera przed użytkownikami Deor’a wiele możliwości. Wśród tych “flagowych” z pewnością można wyróżnić możliwość przetrzymywania wszelkiej dokumentacji zwierzęcia w formie cyfrowej tak, aby mieć do niej dostęp w dowolnym momencie.

Na ile jest to praktyczne? Bardzo. Wystarczy wyobrazić sobie sytuację, w której, z jakiegoś powodu, opiekun wybiera się ze swoim pupilem do innego weterynarza niż zazwyczaj. W tradycyjnym scenariuszu nowy specjalista wie o takim pacjencie niewiele. Z kolei przy wykorzystaniu technologii Digital Twin ma on dostęp do całej dokumentacji medycznej zwierzęcia — od historii chorób począwszy, na przyjmowanych lekach kończąc.

Opiekunowie zwierząt nie są jedyną grupą, która skorzysta na “cyfrowym bliźniaku”. Technologia ta jest również praktyczna dla klientów biznesowych oraz specjalistów. W oparciu o rozwiązania hardware’owe firmy zoologiczne mogą mieć dostęp do danych umożliwiających jeszcze lepsze dostosowanie ich usług do konkretnej grupy zwierząt. Mowa tu o aktywności danego zwierzaka, trybie życia i innych zachowaniach wpisujących się w codzienną rutynę pupila.

Te same dane mogą pomóc chociażby weterynarzowi przy postawieniu trafnej diagnozy. Jak więc widać, schemat działania jest pozornie prosty, natomiast wynikające z niego możliwości — w zasadzie nieograniczone.