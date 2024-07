Deepfake: Jak rozpoznać i chronić się przed fałszywymi treściami

Co to jest deepfake?

Deepfake to technologia, która wykorzystuje sztuczną inteligencję do tworzenia fałszywych, lecz bardzo realistycznych obrazów, filmów i dźwięków. Pozwala ona na manipulowanie wizerunkami oraz głosami w sposób, który dla przeciętnego użytkownika jest niemal niemożliwy do wykrycia. Rozróżniamy dwa podstawowe rodzaje deepfake’ów:

Deepfake voice - fałszywe nagrania głosowe, często wykorzystywane w oszustwach telefonicznych.

Deepfake image - fałszywe zdjęcia i filmy, które mogą być używane do manipulacji wizerunkiem.

Zagrożenia wynikające z deepfake

Technologia deepfake niesie ze sobą szereg zagrożeń, zarówno dla osób prywatnych, jak i publicznych. Można je podzielić na 3 kategorie:

Reputacja - fałszywe materiały mogą zniszczyć reputację osób publicznych i prywatnych.

Oszustwa finansowe - deepfake voice może być używane do wyłudzenia pieniędzy lub danych osobowych.

Dezinformacja - fałszywe filmy i nagrania mogą być wykorzystywane do szerzenia fałszywych informacji na niespotykaną dotąd skalę.

Jak deepfake dociera do ofiary?

Cyberprzestępcy mogą dotrzeć z deepfake’ami do swoich ofiar na różne sposoby:

Fałszywe rozmowy telefoniczne : Oszust podaje się za znaną osobę, by wyłudzić informacje lub pieniądze.

Manipulacje obrazem : Przestępcy zamieszczają i promują fałszywe zdjęcia i filmy zamieszczone w popularnych social mediach, np. polityka wygłaszającego mowę, której nigdy nie powiedział.

Wyłudzenia: Oszuści rozsyłają e-maile lub wiadomości tekstowe zawierające fałszywe informacje.

Jak rozpoznać deepfake?

Rozpoznanie deepfake może być trudne, ale istnieją pewne wskazówki:

Analiza detali - zwróć uwagę np. na nienaturalne ruchy warg i mimikę twarzy.

Weryfikacja źródła - sprawdź, czy materiał pochodzi z wiarygodnego źródła, a najlepiej potwierdź informację w kilku niezależnych źródłach

Dodatkowe pytania - jeśli coś wydaje się podejrzane, zadawaj pytania, które tylko prawdziwa osoba mogłaby znać. Możesz też przerwać rozmowę i powrócić do niej za pomocą innego kanału komunikacji.

Jak się zabezpieczać i bronić przed deepfake?

Aby chronić się przed atakami deepfake, warto stosować się do kilku prostych zasad:

Zachowaj ostrożność. Jeśli coś wydaje się zbyt dziwne lub nietypowe, zaufaj swoim instynktom.

Weryfikuj informacje. Sprawdzaj wiarygodność źródeł i szukaj dodatkowych informacji w internecie.

Edukacja. Nieustannie ucz się o nowych zagrożeniach i metodach obrony.

Jak reagować na podejrzenie ataku deepfake?

Jeśli podejrzewasz, że padłeś ofiarą ataku deepfake:

Skontaktuj się z odpowiednimi służbami: Powiadom policję lub inne odpowiednie organy. Zabezpiecz dowody: Zapisz wszelkie dowody, które mogą pomóc w dochodzeniu. Informuj innych: Ostrzegaj swoje otoczenie, aby uniknęli podobnych sytuacji.

Wojciech Chojnacki, ekspert ds. cyberbezpieczeństwa z Banku Pocztowego, podkreśla: “Najlepszym orężem przeciwko deepfake jest nasz rozum i ostrożność. Zawsze weryfikujmy podejrzane informacje i bądźmy świadomi, że technologia może być używana do oszustw.”

Technologia deepfake to narzędzie o ogromnym potencjale, które może być używane zarówno w celach pozytywnych, jak i negatywnych. Świadomość i odpowiednie działania są kluczowe, aby skutecznie chronić się przed zagrożeniami, jakie niesie ze sobą deepfake.

