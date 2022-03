Darmowe startery dla Ukrainek i Ukraińców od T-Mobile, Plusa i Orange

T-Mobile

Aby zapewnić uchodźcom kontakt z bliskimi i dostęp do informacji, wolontariusze, w tym pracownicy T-Mobile, będą rozdawać obywatelom Ukrainy darmowe startery Heyah i T-Mobile na kartę w punktach recepcyjnych na granicy, w przygranicznych sklepach, na stacjach benzynowych oraz na dworcach PKP i PKS. Karty SIM zostały skonfigurowane tak, aby móc od razu korzystać z pakietu 300 darmowych minut (wymiennych na SMS-y) do Ukrainy, 10 bezpłatnych gigabajtów oraz wydłużonej o 100 dni ważności konta. Do punktów przygranicznych dostarczył do chwili obecnej ponad 130 tysięcy darmowych SIM-ów. Kolejne setki tysięcy zostaną przekazane wkrótce.

Obywatele Ukrainy będą mogli odebrać startery w następujących miejscach:

bezpłatnie w 9 punktach recepcyjnych zlokalizowanych przy granicy polsko-ukraińskiej, tj. Pałac Suchodolskich Gminny Ośrodek Kultury i Turystyki, ul. Parkowa 5, Dorohusk, Przygraniczne Centrum Kultury i Rekreacji, ul. Spółdzielcza 8, Dołhobyczów, Zespół Szkół w Horodle, ul. Piłsudskiego 58, Horodło, Szkoła Podstawowa w Lubyczy Królewskiej, ul. Jana III Sobieskiego 5, Lubycza Królewska, świetlica w Korczowej, Korczowa 155, hala sportowa w Medyce, Medyka 285, Szkoła Podstawowa w m. Krowica Sama 183, Krowica Sama, Szkoła Podstawowa w Łodynie, Łodyna 41, Ustrzyki Dolne, Przemyśl – Dworzec Kolejowy,



w przygranicznych sklepach Żabka, Biedronka, Kolporter, HDS, RUCH, Świat Prasy oraz Saloniki Trafika, a także okolicznych stacjach benzynowych,

na dworcach PKS i PKS największych polskich miastach, tj.: Lublin PKS, Łódź Kaliska PKS, Kraków PKS, Poznań PKS, Wrocław PKS, Dworzec Zachodni Warszawa.



Według obowiązującego prawa każdy nowy starter musi zostać zarejestrowany, dlatego w punktach przygranicznych i na dworcach przeszkoleni hości i hostessy, jak również pracownicy T‑Mobile, będą pomagać ukraińskim obywatelom w sprawnym przeprowadzeniu tego procesu. Wszyscy pracownicy T‑Mobile, którzy zgłoszą nam chęć pracy wolontariackiej na rzecz obywateli Ukrainy, otrzymają od nas dodatkowe dni wolne na ten cel.

Plus i Plush

Od soboty, w ramach wsparcia dla obywateli Ukrainy, operator sieci Plus oraz marka Plush zaangażowane są w dystrybucję darmowych starterów, które wydawane są w punktach recepcyjnych m.in. w Przemyślu, Dorohusku oraz Ustrzykach Dolnych.

W ramach przekazanych starterów obywatele Ukrainy otrzymają – w przypadku startera:

Plus na kartę – 6 GB na korzystanie z usługi internetu oraz 5 zł na koncie,

Plush na kartę – 12 GB na korzystanie z usługi internetu oraz 5 zł na koncie.

W przypadku obu starterów obywatele Ukrainy mogą także włączyć dodatkowo przyznane wcześniej przez Plusa darmowe pakiety: 500 minut do sieci komórkowych Kyivstar, Lifecell i Vodafone na Ukrainie oraz 10 GB – jednorazowy pakiet do wykorzystania na terenie Polski.

Aby skorzystać ze starterów niezbędna jest ich wcześniejsza rejestracja, w czym pomagają osoby w punktach recepcyjnych.

Startery wydawane są od soboty w poniższych lokalizacjach, wyznaczonych jako punkty pomocy:

była Szkoła Podstawowa w Łodynie, Łodyna 41, Ustrzyki Dolne

Szkoła Podstawowa im. Poety Ks. Jana Twardowskiego w Krowicy Samej, Krowica Sama 183

Hala Sportowa w Medyce, Medyka 285

Świetlica Wiejska w Korczowej, Korczowa 155

Pałac Suchodolskich, Gminny Ośrodek Kultury i Turystyki, ul. Parkowa 5, Dorohusk

Przygraniczne Centrum Kultury i Rekreacji, ul. Spółdzielcza 8, Dołhobyczów

Zespół Szkół w Horodle, ul. Piłsudskiego 58, Horodło

Dworzec PKP w Przemyślu, plac Legionów 1, Przemyśl

Punkt autobusowy, Tesco, ul. Lwowska 40, Przemyśl

Przejście Graniczne Korczowa.

Od poniedziałku powyższe działania rozszerzone będą o kolejne punkty recepcyjne.

Orange

Orange Polska pomaga obywatelom Ukrainy w kontakcie z bliskimi rozdając na przejściach granicznych darmowe startery, obniżając ceny połączeń i rezygnując z opłat roamingowych na rzecz ukraińskiego operatora. Firma zapewniła schronienie i opiekę ponad 200 osobom w swoim ośrodku szkoleniowym. Wspiera też służby i organizacje koordynujące pomoc dla uchodźców.

Orange Polska od ubiegłego piątku obniżył o ponad 80 proc. ceny połączeń do Ukrainy. Na przejściach granicznych pracownicy i wolontariusze firmy przekazali uchodźcom i pomogli uruchomić ok. 5 tysięcy starterów z darmowymi usługami. Na każdym jest miesiąc bezpłatnych połączeń w Polsce (minuty, SMS, MMS), 100 minut do Ukrainy i 30 GB internetu. Wspierają też przy ich obowiązkowej rejestracji, aby przybywający z Ukrainy mogli od razu korzystać z udostępnionych polskich numerów. Karty są rozdawane w Medyce, Dorohusku, Hrebennej, Dołhobyczowie, Zosinie, Budomierzu i Korczowej. Jeszcze w tym tygodniu operator dostarczy na granicę kolejnych 60 tysięcy kart SIM.

W okolicach przejść granicznych Orange wzmocnił zasięg i zwiększył pojemość sieci, aby w tych newralgicznych miejscach łączność była zachowana. Firma zrezygnowała z opłat roamingowych za transmisję danych dla użytkowników sieci Vodafone Ukraine w Polsce. Dzięki temu operator ukraiński będzie mógł wprowadzić specjalną ofertę dla swoich użytkowników, którzy przebywają w Polsce. Trwają rozmowy z kolejnymi operatorami działającymi w Ukrainie.

We współpracy z władzami Warszawy, Orange udostępnił na potrzeby uchodźców swój ośrodek szkoleniowy. Obecnie przebywa w nim ponad 200 osób z Ukrainy, głównie kobiety i dzieci. Mają zapewnioną pełną opiekę, dostęp do sieci WiFi, a dzieci - specjalnie przygotowaną salę do zabaw.

Operator przekazuje darmowy sprzęt i usługi służbom, instytucjom publicznym oraz organizacjom koordynującym bezpośrednią pomoc dla uchodźców. Współpracuje z Urzędem ds. Cudzoziemców, Kancelarią Prezesa Rady Ministrów i wydziałami zarządzania kryzysowego u wojewodów.

Orange wspiera też organizacje świadczące pomoc psychologiczną dla dzieci i dorosłych, udostępniając na ich rzecz darmowe infolinie oraz działania Polskiej Akcji Humanitarnej, m.in. oferując pomoc w postaci usług dla koordynacji akcji pomocowych. Firma uruchamia też SMS-y charytatywne na potrzeby zbiórek pieniężnych.

Fundacja Orange, we współpracy z organizacjami pozarządowymi i szkołami z programów edukacyjnych, diagnozuje potrzeby wsparcia dzieci z Ukrainy, aby przygotować konkretne i wymierne działania.