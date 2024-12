Dane satelitarne dla każdego: NSIS oferuje bezpłatny dostęp do zaawansowanych danych satelitarnych i produktów analitycznych

Polska Agencja Kosmiczna wprowadza przełomowe rozwiązanie w dostępie do zaawansowanej analityki satelitarnej. Uruchomiony w czerwcu 2023 roku Narodowy System Informacji Satelitarnej (NSIS) to pierwsza w kraju platforma oferująca bezpłatny dostęp do kompleksowych danych i narzędzi analitycznych dla administracji, biznesu oraz instytucji naukowych.