Damskie zegarki na rękę - przegląd trendów na 2022

To właśnie jest piękno w zegarkach - możesz je nosić ze wszystkim! Czy to będzie elegancka suknia wieczorowa lub sparowane niektóre casual jeansy i tee, twój pasek będzie pasować do każdego wyglądu. Jako prosty, ale stylowy dodatek, nie obejdzie się bez idealnego wykończenia - zegarki na rękę nie tylko sprawiają, że każdy strój jest kompletny, ale także dodają urok.

Niezależnie od tego, czy jesteś mężczyzną czy kobietą, nie da się zaprzeczyć powabowi zegarków na paskach. Oferują one wiele zalet w stosunku do czasomierzy opartych na bransoletach, które można nosić przez cały dzień bez dyskomfortu. Komfort jest jedną z cech, które często zaniedbujemy kupując biżuterię dla siebie! Skóra naturalna stanowi doskonałe rozwiązanie, ponieważ zmiękcza się wraz z użytkowaniem, a jednocześnie zapewnia ochronę przed podrażnieniem skóry u niektórych osób cierpiących na alergie. Nie wspominając już o tym, jak łatwo tego typu zapięcia umożliwiają regulację podczas spotkań biznesowych.

W naszej kolekcji możesz znaleźć model, który harmonizuje z Twoim charakterem! Zobacz, dlaczego są one tak popularne i odkryj, który z nich jest idealny dla Ciebie.

Damski zegarek Tommy Hilfiger

Zegarek damski Tommy Hilfiger 1782051 to idealny dodatek dla każdej modnej kobiety. Ten stylowy czasomierz posiada współczesny design z aktualnymi trendami, aby dopasować się do Twojego codziennego stylu, dzięki czemu jest uniwersalny i łatwy do noszenia bez względu na to, co robisz!

Ten delikatny dodatek ma klasyczny design, który może być połączony z każdym strojem. Posiada elegancki biały, złoto-beżowy schemat kolorów i dostępny jest w małym rozmiarze.

Michael Kors - eleganckie zegarki damskie

Michael Kors to marka lubiana przez kobiety za swój kobiecy charakter i delikatne eleganckie stylizacje. W ofercie tej firmy znajdują się dwie propozycje w kolorze pudrowego różu, które mogą uwydatnić urodę swoich właścicielek, podkreślając ją odważnymi kolorami lub misternymi wzorami - w zależności od tego, co wolisz!

Zegarek Michael Kors Sofie MK2715 jest idealny na wiosenne i letnie wieczory. Składa się z klasycznej okrągłej koperty wzbogaconej o ozdobioną kryształami lunetę, stonowanej białej tarczy i cienkiego skórzanego paska, który można nosić wszędzie o każdej porze - od pracy po wieczór randkowy!

Niestandardowe uszy dodają jeszcze więcej osobowości, pokazując luksusowe wykończenie na twarzy, a jednocześnie trzymając się pewnych trendów mody. Na przykład znalezionych w ikonach nowojorskiego szyku, takich jak Pyper Series model 2859. Znajdziesz w nim zdobienia wykonane z ikonicznego logo umieszczonego na całej długości skórzanych pasków.

Zegarki damskie Lorus

Lorus - to zegarki dla kobiet oferowane w szerokiej gamie modeli, odpowiednich do codziennych potrzeb. Dodatkowo dostępne w opcji o niestandardowym wzorze tarczy ze specjalnymi wycięciami, przez które można zobaczyć skórę. To sprawia, że modele te wyglądają wręcz obłędnie na rękach kobiet.

Damski zegarek Lorus Fashion RG293PX9 to doskonały przykład klasycznej elegancji. Niebieska tarcza z delikatnymi kryształkami i ostrymi wskazówkami nadaje temu czasomierzowi niedopowiedziany, ale elegancki wygląd, który sprawi, że poczujesz się jak królewna podczas kolejnej przygody!

Modne zegarki damskie Timex

Zegarek Timex to ponadczasowy klasyk, który nigdy nie wychodzi z mody. Ogromna popularność - podobnie jak wielu innych rzeczy z XX wieku, które są tak drogie naszemu sercu i duszy - sprowadza się głównie do jego fantastycznej jakości. Każdy model ma w sobie coś wyjątkowego - czy to dodatkowa funkcja, czy po prostu bardziej wyrafinowane szczegóły - czyniąc każdy pojedynczy czasomierz naprawdę wyjątkowym!

Zegarek Timex TW2T72400 to klasyk. Składa się z wewnętrznego skórzanego paska i zewnętrznej metalowej bransolety w kolorze beżowym. Indeksy zdobiące tarczę w postaci cyfry arabskich lub kształtów słońca mienią się w nocy, dzięki zastrzeżonemu podświetleniu Indiglo, umożliwiającemu korzystanie z tego modelu nawet wtedy, gdy nie ma dostępu do światła słonecznego!

Casio Sheen - klasyczne damskie zegarki

Kobiety, którym zależy na lekko sportowym stylu, znajdą swoje ulubione zegarki w kolekcji Casio Sheen. Linia ta powstała w odpowiedzi na kobiece potrzeby, obejmujące nie tylko eleganckie wzory, ale także wyposażenie i funkcjonalność spotykaną częściej w męskich modelach.

Zegarek Casio SHEEN Classic to stylowy i funkcjonalny czasomierz. Stalowa koperta w kolorze złota, z białym skórzanym paskiem stanowi idealne połączenie na każdą okazję. Projekt zawiera modne elementy, takie jak data/czas na 3-ciej i 9-tej godzinie, jak również kryształowe ozdoby nad nimi. Dodają one elegancji, a jednocześnie zapewniają niezbędne informacje o czasie. Średnica 34 mm sprawia, że model ten przyciąga wzrok, ozdabiając nadgarstek kobiety.

Smartwatch damski Garmin

Zegarki sportowe i zegarki damskie to dwie bliźniacze siostry. Nieprawdą jest, że kobiety szukają jedynie ładnie wyglądających, błyszczących zegarków damskich. Sportowy zegarek damski od Garmin spełnia wiele kryteriów i wymagań aktywnych Pań, które cenią sobie, gdy zegarki damskie pomagają w utrzymywaniu codziennej higieny fizycznej.

Damskie zegarki sportowe (damskie smartwatche) posiadają zaawansowane technologie pomagające w codziennych treningach, utrzymywaniu odpowiedniego poziomu spalania kalorii, monitorowania poziomu stresu i dobrego snu.

Dobry zegarek damski z funkcjami smartwatcha, to także możliwość odbierania powiadomień ze smartfona, czy jak w wybranych modelach współczesnych smartwatchy — również możliwość płacenia zbliżeniowego NFC.

Zegarek z paskiem skórzanym od lat cieszy się niesłabnącą popularnością. Dostępny jest w różnych stylach i kolorach! Wybierz z naszej szerokiej oferty - mamy ponad 1300 zegarków, które czekają na Ciebie w najlepszym sklepie z zegarkami na rękę.

