Czym jest sextortion? Co rodzice powinni wiedzieć, aby chronić przed nim swoje dzieci

Fot. Adobe Stock

Czym jest sextortion?

Sextortion to rodzaj szantażu, w którym napastnik najpierw oszukuje lub zmusza ofiarę do dzielenia się intymnymi zdjęciami lub filmami o jednoznacznie seksualnym charakterze, a następnie, po uzyskaniu od ofiary prywatnych plików, grozi ujawnieniem materiałów, chyba że ofiara zapłaci lub zgodzi się wysłać więcej takich zdjęć lub filmów.

W ostatnich miesiącach FBI wydało wiele ostrzeżeń o wzroście przypadków oszustw na tle seksualnym, w których ofiary zostały nakłonione do wysłania oszustom zdjęć lub filmów. W ciągu pierwszych siedmiu miesięcy 2021 roku FBI zarejestrowało ponad 16 tysięcy takich skarg. Od ofiar żądano przesłania większej liczby takich materiałów lub zapłacenia okupu, w przeciwnym razie udostępnione przez ofiary treści zostałyby przesłane przyjaciołom i rodzinie. Niepokojące jest to, że dzieci i młodzież są coraz częściej celem ataków seksualnych. To zagrożenie jest skierowane jednocześnie do obu płci. W ostatnim czasie FBI ostrzegało jednak o gwałtownym wzroście incydentów seksualnych wymierzonych w nastoletnich chłopców.

Jaki jest wpływ sextortingu?

Niestety finał tego rodzaju incydentów jest czasami tragiczny. W 2016 r. brytyjska Narodowa Agencja ds. Przestępczości (NCA) twierdziła, że ​​co najmniej cztery samobójstwa były powiązane z przypadkami oszustw seksualnych. W maju 2022 roku 17-latek odebrał sobie życie po tym, jak cyberprzestępca próbował wyłudzić od niego tysiące dolarów. Natomiast w czerwcu 2022 r. podobna sytuacja spotkała 17-latka z Manitobie w Kanadzie, po tym, jak atakujący skontaktował się z nim za pośrednictwem aplikacji Snapchat.

Perspektywa rozpowszechnienia intymnych zdjęć lub filmów wideo może spowodować u ofiar poważny uraz emocjonalny i psychiczny. Dzieci uwikłane w ataki często wstydzą się lub boją szukać pomocy u przyjaciół, rodziców lub nauczycieli. Pozostając same z takim problemem, mogą przychylić się do prośby atakującego, próbując za wszelką cenę zakończyć szantaż. Niestety w ten sposób wpędzają się w jeszcze większe kłopoty, gdyż napastnik prawdopodobnie będzie domagał się więcej zdjęć lub pieniędzy.

Jak mogę chronić moje dziecko przed oszustwami seksualnymi?

Takie scenariusze przerażają większość rodziców. Chociaż kuszące jest ograniczanie dziecku korzystania z Internetu lub dostępu do określonych witryn, to na dłuższą metę bardziej skuteczne będzie tworzenie atmosfery uczciwości i wzajemnego zaufania.

Rodzice i opiekunowie muszą najpierw sami zrozumieć skalę niebezpieczeństwa, a następnie podzielić się swoimi spostrzeżeniami z dziećmi w sposób nieoceniający. Komunikacja dwukierunkowa jest niezbędna. Dzieci muszą mieć poczucie, że mogą przyjść do rodziców po pomoc, nawet jeśli zostaną uwikłane w szantaż typu sextortion.

Lepiej jest zapobiegać niż leczyć

Najlepszym sposobem działania jest zapobieganie. Podczas gdy większość dzisiejszych zagrożeń seksualnych obejmuje socjotechnikę, a nie złośliwe oprogramowanie kradnące informacje, opłaca się podjąć kroki w celu złagodzenia zagrożenia pochodzącego z obu stron. Aby chronić swoje dziecko, porozmawiaj z nim o niebezpieczeństwie i prostych krokach, które może podjąć, aby uniknąć zagrożenia.

Obejmują one podstawowe zasady, takie jak:

Zachowaj ostrożność w Internecie: ludzie nie zawsze są tym, za kogo się podają,

Ustaw swoje konta w mediach społecznościowych na prywatne,

Nie wysyłaj żadnych filmów ani zdjęć do kogoś, kogo nie spotkałeś w prawdziwym życiu,

Nigdy nie udostępniaj intymnych zdjęć ani filmów z sobą ani z kimkolwiek innym – nie masz kontroli nad tym, co dzieje się później z obrazami lub filmami,

Ignoruj ​​wiadomości od nieznajomych i uważaj na każdego, kto chce przenieść rozmowę na inną platformę – takie wysiłki również mogą być jednym z sygnałów ostrzegawczych oszustwa,

Zgłoś się do swojego rodzica lub opiekuna, gdy myślisz, że jesteś celem internetowego drapieżnika,

Jednocześnie nigdy nie jest to zły moment, aby rozważyć przypomnienie dzieciom o tym, jak ważne jest używanie silnych i unikalnych haseł, korzystanie z renomowanego oprogramowania zabezpieczającego oraz unikanie klikania linków lub pobierania załączników w niechcianych wiadomościach.

Kamil Sadkowski, starszy specjalista ds. cyberbezpieczeństwa ESET