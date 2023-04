Czym jest karta graficzna i jak działa? Podpowiadamy jak dobrać kartę dopasowaną do swoich potrzeb

Karta graficzna od poszewki — dowiedz się, czym ona tak właściwie jest

Karta graficzna to niewielka prostokątna płytka, na której znajdują się niezbędne do jej działania elementy. Wśród nich można wyróżnić procesor graficzny, który pokrótce nazywamy „GPU”, pamięć graficzną oraz oczywiście interfejs umożliwiający połączenie karty graficznej z płytą główną komputera.

Rodzaje kart graficznych — zintegrowane oraz dedykowane

Zanim rozpoczniesz poszukiwania karty, musisz określić jej zastosowanie. Kartę zintegrowaną stosuje się zwłaszcza w laptopach. Z kolei kartę dedykowaną z powodzeniem umieścisz we wnętrzu komputera.

Karta zintegrowana charakteryzuje się niewielkimi wymiarami i to w głównej mierze właśnie dlatego producenci stosują ją w urządzeniach mobilnych. „Zintegrowana” oznacza to, że jest ona połączona z innymi komponentami urządzenia, a więc wymiana samej karty nie jest możliwa. Aby to zrobić, należy wówczas wymienić najczęściej całą płytę główną. Jej plus stanowi fakt, że jest ona znacznie tańsza od tego drugiego rodzaju.

Karta dedykowana natomiast to komponent niezależny, który możesz wymienić w dowolnym momencie. Cena tego urządzenia jest znacznie wyższa, ale nie bez powodu! Wyróżnia się ono bowiem mocnymi parametrami umożliwiającymi użytkownikowi wykonywanie nawet najbardziej zaawansowanych zadań. Doceni ją zatem każdy, kto oczekuje od swojego komputera doskonałej wydajności i nieocenionej kultury pracy.

Do czego służy karta graficzna?

Głównym zadaniem karty graficznej jest generowanie wszystkich obrazów, jakie widzisz na ekranie swojego laptopa lub komputera. To między innymi właśnie dzięki niej czytasz ten artykuł. Oprócz tego karty graficzne wyróżniają się jeszcze dwoma bardzo ważnymi cechami. Wspierają one działanie procesora, a, co za tym idzie, wspierają wydajność całego sprzętu.

Choć standardowym użytkownikom komputerów, którzy na co dzień wykorzystują je do przeglądania sieci, karty graficzne mogą wydawać się obojętne, to zapaleni gracze czy osoby zajmujące się zawodowo obróbką grafiki i filmów, z pewnością przykuwają do nich swoją uwagę. To ze względu na to, że dobrze dobrany i jakościowy układ graficzny jest w stanie poprawić komfort pracy oraz niesamowicie uatrakcyjnić to, co widzimy na ekranie. Chcąc dobrać ten komponent możliwie jak najlepiej, należy znać jego najważniejsze parametry.

Na co zwracać uwagę podczas wyboru karty graficznej? Poznaj ważne parametry

Chcesz mieć pewność, że układ graficzny, w który planujesz wyposażyć swój sprzęt, okaże się strzałem w dziesiątkę? Przed jego zakupem wystarczy wówczas zapoznać się z istotnymi cechami urządzenia i upewnić się, czy odpowiadają one naszym wymaganiom.

Rozdzielczość obrazu

Jeśli chcesz mieć pewność, że karta graficzna, którą wybierzesz, będzie zapewniała Ci jak najlepszy obraz, zwróć uwagę na jej rozdzielczość. Większa ilość pikseli przekłada się bowiem na atrakcyjniejszą dla oka jakość wyświetlanych treści. Najpopularniejsze rozdzielczości to Full HD, czyli 1920 x 1080 px oraz Ultra HD - 3840 x 2160 px.

Wielkość pamięci VRAM

Odpowiada ona za to, ile danych może przechować karta, a więc ma ona bezpośredni wpływ na wydajność działania. Mając na względzie ten parametr, warto kierować się zasadą mówiącą o tym, że „im więcej, tym lepiej”. Zapewnisz sobie wówczas odpowiedni komfort pracy. Karty graficzne NVIDIA oferują nawet 24 GM pamięci VRAM, a zatem jeżeli szukasz pojemnego urządzenia, możesz rozejrzeć się wśród ofert tego producenta.

Taktowanie rdzenia

Ten parametr jest niebywale ważny, ponieważ wpływa on na działanie i wydajność podzespołu. Taktowanie rdzenia wyraża się w megahercach (MHz) i tak samo, jak w przypadku wielkości pamięci VRAM, najlepiej byłoby wyprać kartę graficzną, która oferuje najwyższą wartość.

Rodzaj złącza

Niezwykle ważnym jest, by dobrać do swojego komputera taką kartę graficzną, która będzie kompatybilna z jego podzespołami. W przeciwnym razie może okazać się, że nie będzie ona działać. Zanim więc kupisz wybrany model, zrób małe rozeznanie swojego peceta i zapoznaj się z jego złączami na płycie głównej. Unikniesz dzięki temu nieoczekiwanych rozczarowań.

Karty graficzne dla profesjonalistów

Wiesz już, na co zwracać uwagę podczas wyboru idealnego dla siebie modelu. Oprócz skupiania się na parametrach, możesz też dobrać do swojego urządzenia kartę pod względem tego, do jakich celów planujesz ją wykorzystywać.

Jeżeli szukasz sprzętu mającego sprawdzić się podczas wykonywania zaawansowanych czynności, zerknij na karty graficzne AMD z oznaczeniem RX. Mówi ono nam bowiem o tym, że dany model znajdzie swoje zastosowanie zwłaszcza w profesjonalnych zastosowaniach.

Główny konkurent marki AMD, czyli NVDIA, dzieli natomiast swoje najefektywniejsze karty na serie GeForce RTX oraz GeForce GTX. Jeśli wolisz tego producenta, a przy tym zależy Ci na tym, by zakupiona karta graficzna spisywała się na medal w trakcie wykonywania zadań specjalnych, wybierz którąś z obydwu wymienionych serii.

Foto: Pexels, treść: materiał partnera