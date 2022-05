Czy wybory 2023 będą uczciwe? Debata o zagrożeniach i rekomendacjach

Co jest największym zagrożeniem dla prawidłowego przebiegu procesu wyborczego? Możliwość sfałszowania wyników? Nierówne szanse komitetów? Chaos organizacyjny i prawny? Co i jak monitorować, czemu się przyglądać, aby rzetelnie ocenić sytuację? Jakie działania warto podjąć, aby zadbać o sprawność i uczciwość procesu wyborczego? Co można zrobić, aby ułatwić obywatelom udział w maratonie wyborczym? To niektóre z pytań, na które odpowiedzi będą szukali uczestnicy debaty.

W dyskusji udział wezmą:

Jarosław Flis (Uniwersytet Jagielloński)

(Uniwersytet Jagielloński) Róża Rzeplińska (Stowarzyszenie 61)

(Stowarzyszenie 61) Jerzy Stępień (Uczelnia Łazarskiego)

Prowadzenie: Mikołaj Cześnik, Anna Materska-Sosnowska (członkowie zarządu Fundacji im. Stefana Batorego).

Debata „Czy wybory 2023 będą uczciwe? O zagrożeniach i rekomendacjach” zaplanowana jest na 3 czerwca, piątek, w godz. 11:00-13:00.

Dyskusja odbędzie się na żywo w siedzibie Fundacji Batorego oraz on-line na profilu na Facebooku fudnacji.

O uczestnikach dyskusji:

Mikołaj Cześnik - dr. hab., socjolog, politolog. Profesor Uniwersytetu SWPS, dyrektor Instytutu Nauk Społecznych SWPS. Członek zespołu badawczego Polskiego Generalnego Studium Wyborczego.

Jarosław Flis - dr hab., profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej.

Anna Materska - Sosnowska – dr, politolożka. Wykładowczyni i adiunkt w Katedrze Systemów Politycznych, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych Wydziału Prawa i Administracji UW.

Róża Rzeplińska - założycielka MamPrawoWiedziec.pl oraz prezeska Stowarzyszenia 61.

Jerzy Stępień - dyrektor Instytutu Przestrzeni Obywatelskiej i Polityki Społecznej, Katedra Prawa Administracyjnego, Konstytucyjnego i Prawa Pracy, Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego, w latach 2006–2008 prezes Trybunału Konstytucyjnego.