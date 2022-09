Czy warto budować dom szkieletowy?

Domy szkieletowe to dla wielu osób wciąż temat dość kontrowersyjny. Można spotkać się ze sprzecznymi opiniami o budynkach tego typu. Jedni je zachwalają i podkreślają ich energooszczędność, a inni przekonują, że wcale nie są lepsze od domów murowanych. Czy zatem warto w ogóle rozważyć budowę domu szkieletowego w polskich warunkach klimatycznych?

Czym są domy szkieletowe?

Nazwa dom szkieletowy ma związek z drewnianym szkieletem, który jest w tym przypadku podstawą całej konstrukcji. Jest on wypełniany izolacją termiczną np. wełną mineralną i folią paroizolacyjną, a także materiałem usztywniającym. Elewacja może, ale nie musi być drewniana. Równie dobrze można otynkować ściany zewnętrzne i je pomalować na wybrany kolor. Taki dom szkieletowy na pierwszy rzut oka nie różni się niczym od budynku murowanego. To dobre rozwiązanie dla osób, którym zależy na czasie.

Jakie są największe zalety domów szkieletowych?

Nie da się ukryć, że domy szkieletowe mają sporo zalet. Najważniejsze z nich to:

szybkość budowy - trwa ona średnio zaledwie 90 dni,

szybkość nagrzewania - znaczne oszczędności zimą,

możliwość rozpoczęcia budowy niezależnie od aktualnej pory roku, także zimą - większość prac to roboty suche, które wykonywać można przy niskich temperaturach,

spore możliwości rozbudowy i ewentualnej przebudowy,

możliwość rozpoczęcia budowy na niemal każdej działce, także o dużym spadku terenu.

Dom gotowy w 3 miesiące

Budowa domów szkieletowych trwa bardzo krótko. Cała konstrukcja w tym przypadku stanąć może w zaledwie 3 miesiące. Domy szkieletowe są lżejsze niż budowane. Dlatego także i wznoszenie fundamentów jest prostsze. W zasadzie fundamenty to jedyne roboty mokre, które są w tej sytuacji konieczne. Później nie trzeba już robić żadnych przerw technologicznych np. na wyschnięcie ścian. Krótki czas budowy oznacza także oszczędności związane z mniejszym zużyciem wody, energii elektrycznej itd. Kluczem do sukcesu jest oczywiście precyzyjne zaplanowanie wszystkich prac i oszacowanie na starcie kosztów budowy domu szkieletowego.

Budowa niezależnie od pory roku

Bardzo dużym atutem domów szkieletowych jest to, że z rozpoczęciem budowy nie trzeba w tym przypadku czekać do wiosny. Konstrukcję wznieść można równie dobrze jesienią czy zimą. Wszystkie prace, poza wylewaniem fundamentów, są pracami suchymi. Nie wymagają one konkretnych warunków temperaturowych itd. Nie trzeba się więc obawiać tego, że budowa się wydłuży właśnie przez pogodę.

Co ciekawe, konstrukcję zawsze może rozbudować, gdy tylko zajdzie taka potrzeba. To świetne rozwiązanie dla osób, które nie dysponują jeszcze odpowiednio wysokimi funduszami, a marzą o dużym domu. Poza tym dom szkieletowy można też po jakimś czasie bezproblemowo zmodernizować.

Domy szkieletowe to bardzo ciekawe rozwiązanie, które zyskuje na popularności także i w Polsce. Trudno się dziwić, bo ma naprawdę sporo zalet. Podstawą jest w tym przypadku znalezienie odpowiedniej firmy, która zajmie się budową takiego domu od A do Z.

