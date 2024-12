Czy seniorzy mogą nosić aparaty ortodontyczne?

Aparaty ortodontyczne dla seniorów

Jeszcze kilkanaście lat temu leczenie ortodontyczne wśród seniorów nie było tak popularne, jak ma to miejsce dzisiaj. Kiedyś ludzie nie mieli równie dobrego dostępu do lekarzy, w tym do stomatologów, w związku z czym często ich zęby szybko niszczyły się i wypadały. Obecnie coraz większa świadomość związana z dbaniem o higienę jamy ustnej, jak również większy dostęp do specjalistów skutkują tym, że seniorzy mają zęby w bardzo dobrym stanie.

Dzięki temu, że osoby starsze bardziej dbają o swoje zęby, to mogą je korygować, aby te były równe i zadbane. Ortodoncja w Łodzi oferuje swoje usługi zarówno dla osób młodych, jak i do osób starszych, którym zależy na prostym i estetycznym uśmiechu.

Czy istnieją różnice w leczeniu ortodontycznym między osobami młodszymi a osobami starszymi?

Mimo że nie ma żadnych ograniczeń wiekowych podczas leczenia ortodontycznego, to jednak ortodoncja osób starszych wymaga znacznie więcej uwagi i ostrożności, niż w przypadku dzieci lub młodzieży.

Zanim ortodonta przejdzie do leczenia bądź zakładania aparatu na zęby, wcześniej musi dokładnie sprawdzić stan uzębienia swojego pacjenta. Należy upewnić się, że nie ma on przypadłości takich jak na przykład próchnica, paradontoza, ubytki w uzębieniu, stany zapalne czy kamień nazębny.

Ponadto, osoby starsze narażone są na różnego rodzaju choroby, które niestety, ale mogą wykluczyć je z leczenia ortodontycznego. Może to też wymagać wcześniejszego ustania objawów chorobowych, zanim przejdzie się do leczenia właściwego. Częstą przyczyną występowania chociażby stanów zapalnych dziąseł i przyzębia może być cukrzyca. Pozbycie się zapalenia w takim momencie może być sporym wyzwaniem, jak również wiąże się z nawrotami zapalenia, także po rozpoczęciu leczenia ortodontycznego.

Zdarza się, że seniorzy mają znaczne braki w uzębieniu, co wiąże się z koniecznością ich wcześniejszego uzupełnienia. Najlepszym rozwiązaniem jest regularne dbanie i uzupełnianie swoich wypełnień w uzębieniu powstałych na przykład w wyniku wypadku. Jeśli jednak z jakichś powodów okazało się to być niemożliwym, wówczas przed rozpoczęciem leczenia ortodontycznego konieczne będzie uzupełnienie ubytków w jamie ustnej.

Podsumowując, leczenie ortodontyczne może dotyczyć zarówno osób młodszych, jak i starszych. Ważne jest jednak odpowiednie dostosowanie potrzeb i możliwości do pacjenta. Równie ważne jest regularne dbanie o swoje uzębienie każdego dnia, aby uniknąć ubytków w jamie ustnej. Dzięki temu ortodoncja w późniejszym czasie będzie mniej skomplikowanym procesem. W Łodzi znajdziesz doskonałych specjalistów, którzy zajmują się leczeniem ortodontycznym seniorów.

Foto: Freepik, treść: materiał partnera