Czy polscy konsumenci polubią odroczone płatności?

Na polskim rynku, na którym działa już m.in. Twisto i Revo Technologies (pod marką Mokka), pojawił się w sierpniu br. światowy pionier odroczonych płatności - fintech Klarna. We własnej aplikacji mobilnej odroczone płatności we współpracy z PayPo wprowadziła sieć CCC. Swój produkt BNPL pod nazwą Allegro Pay udostępniło niedawno Allegro.

Na czym polegają odroczone płatności?

W skrócie, skorzystanie z odroczenia terminu płatności umożliwia klientowi nabycie produktu, za który zapłaci później. Standardem jest możliwość dokonania płatności bez ponoszenia kosztów do 30 dni od dnia zakupu (niektóre firmy oferują nawet 45 dni). Po tym czasie zadłużenie jest rozkładane zazwyczaj na raty i klient musi spłacać również odsetki.

Dla sprzedawców udostępnienie opcji BNPL oznacza przede wszystkim wzrost wartości sprzedaży i mniej porzuconych koszyków na etapie płatności.

Klienci zyskują rozwiązanie, dzięki któremu nie muszą odkładać zakupu na moment, gdy będą posiadać środki na koncie. Nie muszą również szukać finansowania na własną rękę. Opcja odroczenia płatności pojawia się na etapie zakupów. Jest to wygodne i pomocne, jednak może prowadzić do nabywania produktów pod wpływem chwili. Warto jednak podkreślić, że towar zakupiony z użyciem tej metody płatności podlega zwrotom, zazwyczaj na zasadach ogólnych sklepu.

Odroczone płatności nie powinny być wyłącznie kojarzone jako konkurencja dla pożyczek i narzędzie dla osób, którym w danym momencie brakuje środków na dokonanie zapłaty. Z tego rozwiązania korzystają również klienci marek premium. Uznają BNPL za wygodną metodę płatności. Moim zdaniem wprowadzenie odroczonych płatności przez duże platformy zakupowe spowoduje wzrost popularności tej opcji w Polsce.

Prawie co dziesiąty polski konsument przetestował opcję BNPL

Najnowsza edycja raportu przygotowanego przez Gemius „E-Commerce w Polsce” wskazuje, że jedynie 9% polskich konsumentów skorzystało kiedykolwiek z opcji BNPL robiąc zakupy online. Po tę formę płatności dotychczas sięgnęli przede wszystkim młodzi klienci, będący w przedziale wiekowym 25-34 lat.

Nie oznacza to jednak, że Polacy nie lubią pożyczać małych kwot. Z danych CRIF dotyczących poprzedniego roku wynika, że aż 53,5 proc. wszystkich przyznanych pożyczek stanowiły pożyczki o wartości poniżej 2 tys. złotych. Pożyczki o wartości powyżej 4 tys. zł stanowiły w zeszłym roku mniej niż 1/4.

Płatności odroczone w Polsce dostępne w dużych sieciach handlowych oraz na popularnych platformach zakupowych to nadal nowy produkt. Mniejsi sprzedawcy wprowadzają opcję BNPL rzadziej. Może to jednak się zmienić wraz z poznawaniem tej metody przez większą liczbę klientów.

Specjalne akcje promocyjne z udziałem odroczonych płatności, w tym oferty z oprocentowaniem 0%, które finansuje sprzedawca, mogą skutecznie przekonywać klientów do przetestowania opcji BNPL. Nie bez znaczenia jest też nadchodzący okres przedświąteczny, który sprzyja zakupom na kredyt.

Bezpieczeństwo odroczonych płatności

Tematem bezpieczeństwa i ochrony kupujących korzystających z BNPL zajmują się w szczególności organizacje konsumenckie w Wielkiej Brytanii, gdzie klienci w czasie pandemii chętnie korzystali z odraczania płatności.

Citizens Advice przeprowadziło badanie w Wielkiej Brytanii, z którego wynika, że jeden na dziesięciu ankietowanych klientów odroczonych płatności ma problem ze spłatą zobowiązania i trafia przez to do windykacji. Wśród młodych konsumentów zgodnie z raportem już co ósmy korzystający z usługi BNPL jest windykowany.

Płatności odroczone to dla wielu osób nowość. W związku z tym należy edukować konsumentów. Muszą być oni poinformowani, że w przypadku braku spłaty zadłużenia w wyznaczonym terminie uruchomiony może zostać proces windykacji. Świadomość zawierania przy kasie tak naprawdę umowy kredytowej powinna być standardem. Tak samo jak standardem powinno być transparentne przedstawianie opłat i planu spłaty w ramach usługi BNPL.

Dla klientów szczególnie atrakcyjna jest łatwa dostępność odroczonych płatność i poczucie bezpieczeństwa. Firmy, które skrócą formalności i czas poświęcany na wypełnienie formularza o finansowanie zyskają najwięcej. W przypadku tej branży zysk wynika zazwyczaj ze skalowania działalności.

Autor: Marcin Sikora, Chief Sales Officer w Grupie LOANDO