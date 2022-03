Czy modding to przyszłość gier mobilnych?

Dzięki nowej platformie NFG, firmy now.gg, gry mobilne oparte na silnikach Cocos, Unity i Unreal mogą być modyfikowane i udostępniane, zmieniając sposób, w jaki ludzie grają w gry. Sprawdźmy na czym polega i jak działa Creator Studio & Creator Hub of now.gg.

BlueStacks Creator Studio i Creator Hub otwierają przed globalną społecznością graczy mobilnych możliwości tworzenia i udostępniania nieskończonych wersji gier mobilnych przez użytkowników. Modyfikacji (ang. modding) można dokonywać na trzech poziomach: podstawowym, średniozaawansowanym i zaawansowanym. Podstawowy modding polega na zabawie z kolorem; na przykład, możesz mieć ciemny tryb dla gry, podobny do filtrów Instagrama. Pośredni modding pozwala linkować do wydarzeń w grze, takich jak efekty na ekranie podczas zabijania lub wygrywania strzałów. Wreszcie, z zaawansowanym moddingiem, możesz zmienić tekstury 2D i 3D wewnątrz gry, w tym elementy gry, takie jak ubrania awatara.

Zasilany przez now.gg i platformę NFG firmy, Studio & Creator Hub umożliwia oddzielenie kodu gry, wydarzeń w grze i sztuki gry, pozwalając użytkownikom na dzielenie się swoimi „zmodowanymi” doświadczeniami za pomocą prostego linku - tworząc dzielenie się i wciągające doświadczenie mobilne.

"Do 2025 roku większość graczy mobilnych będzie grać w zmodowane gry" – komentuje Rosen Sharma, CEO i założyciel BlueStacks i now.gg. "Wyobraź sobie, że szukasz gry i znajdujesz zmodowane wersje od swoich ulubionych graczy, streamerów i fanów. Globalny dostęp do moddingu gier mobilnych otwiera nieskończone możliwości dla graczy i twórców, zmieniając sposób, w jaki tworzymy, udostępniamy i doświadczamy gier mobilnych na zawsze."

Treści generowane przez użytkowników - takie jak zmodyfikwoane gry - są ważną formą wyrażania siebie. Według Huabina Lin, dyrektora ds. technologii w Cocos, „Tak jak zmieniamy ubrania, aby dopasować je do naszego nastroju, tak ludzie wkrótce będą wybierali gry z modami. Będą one dopasowywać się do pożądanych doświadczeń i preferencji.”

Jak zapewniają twórcy, modding gier mobilnych od BlueStacks toruje drogę dla modów, które w przyszłości staną się domyślnym sposobem mobilnej rozgrywki."

"Mody w grach mobilnych? W końcu jest to możliwe dzięki BlueStacks!" – komentuje youtuber przemekbestgames i dodaje: "Dodatkowe emocje dzięki spersonalizowanym efektom, na przykład po zwycięstwie, to coś, czego zawsze brakowało w naszych ulubionych grach, takich jak Lords Mobile lub State of Survival”.