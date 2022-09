Cztery sposoby na zatrzymanie fałszywych SMS-ów

Otrzymywanie wiadomości tekstowych ze spamem bywa nie tylko niezwykle irytujące, ale również niebezpieczne, ponieważ spamerzy mogą wyłudzać od odbiorców cenne informacje lub wysyłać im w załącznikach malware. Co gorsza, SMS-y wysyłane przez oszustów są coraz lepiej dopracowane - nie zawierają błędów stylistycznych bądź ortograficznych, a czasami zawierają grafikę do złudzenia przypominającą firmy lub instytucje, pod które podszywają się spamerzy. Eksperci z firmy Bitdefender przygotowali kilka porad pozwalających przechytrzyć SMS-owych spamerów.

1. Uważnie czytaj wiadomości i ignoruj ​​nieznane nadawców wiadomości

Po otrzymaniu wiadomości od osoby, której nie ma na liście kontaktów, należy z definicji zakładać, że może to być spam. Ze szczególną nieufnością należy podchodzić do SMS-ów zawierających bezpłatne oferty, takie jak karty podarunkowe, bezpłatne wakacje czy zapytania od agencji rządowych. Najlepszym zabezpieczeniem jest nieotwieranie wiadomości pochodzących z nieznanych numerów, choć w tym przypadku ważne istnieje ryzyko, że zostanie pominięta jakaś ważna wiadomość.

2. Nigdy nie udostępniaj danych osobowych w wiadomościach tekstowych

Po otrzymaniu wiadomości tekstowej będącej spamem, nie powinno się na nią odpowiadać. Jeśli tak się zdarzy, nie można udostępniać żadnych danych osobowych, takich jak PESEL, dane konta bankowego czy adres zamieszkania.

Najlepiej przestać używać SMS-ów do regularnej komunikacji. Stosując takie podejście każda otrzymana wiadomość będzie podejrzana. SMS-y mają kilka mankamentów: ograniczoną długość, przeważnie nie są szyfrowane i wysyła się je przez otwarte sieci.

3. Informuj swojego dostawcę usług o występujących nieprawidłowościach i zmień ustawienie smartfona

Na pewno warto naciskać na dostawców usług telefonicznych i operatorów, aby zapewniali większą ochronę, jeśli chodzi o otrzymywanie wiadomości tekstowych ze spamem. Podmioty te coraz lepiej identyfikują i usuwają numery telefonów spamowych. Przypadki zagrożenia lub naruszenia bezpieczeństwa w sieci Internet można też zgłosić do zespołu CERT Polska (www.cert.pl).

Oprócz tych kroków istnieje również opcja filtrowania nieznanych wiadomości w samym telefonie, dzięki czemu zostaną one przeniesione do innego folderu, w którym można je potem przejrzeć. Takie funkcjonalności oferują zarówno smartfony z Androidem, jak i iPhone’y.

Filtrowane wiadomości spamowych jest nieco uciążliwe, ale przynajmniej znajdują się one w jednym miejscu. W rezultacie można je masowo usuwać i nie ryzykować przypadkowej odpowiedzi lub kliknięcia podejrzanego linku.

4. Chroń numer swojego smartfona

Jednym z najskuteczniejszym sposobów ochrony przed fałszywymi SMS-ami jest szanowanie własnego numeru telefonu, co oznacza, iż nie należy go podawać w niezaufanych miejscach. Szczególnie dotyczy to wypełniania formularzy internetowych należących do różnych firm bądź sklepów online, a także podczas zgłaszania swojego udziału w grach i konkursach. W takich sytuacjach najlepiej pominąć pole z numerem telefonem lub podać numer zmyślony.

Mariusz Politowicz z firmy Marken, dystrybutora rozwiązań Bitdefender w Polsce