Cyberataki związane z sytuacją na Ukrainie mogą się nasilić

Rosja prawdopodobnie nie zaryzykuje, by NATO uruchomiło artykuł 5., więc nie zaatakuje bezpośrednio państw członkowskich sojuszu. Jednak może dać swobodę cyberprzestępcom działającym z terytorium Federacji Rosyjskiej i jej partnerów ze Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP). Poziom zagrożeń będzie więc rósł.

25 lutego grupa haktywistów Anonymous wypowiedziała rosyjskiemu rządowi „cyberwojnę”. Kilka godzin później grupa Conti rozpowszechniająca złośliwe oprogramowanie ransomware na swojej stronie w darkwebie zadeklarowała pełne poparcie dla rosyjskiego rządu. Niedługo potem złagodziła stanowisko, ale zasugerowała, że może uderzyć w odpowiedzi na podjętą przez Amerykanów agresję w cyberprzestrzeni.

Obie deklaracje zwiększają ryzyko dla wszystkich, niezależnie od tego, czy są zaangażowani w konflikt, czy nie. Ataki generują zamieszanie i niepewność, rośnie też prawdopodobieństwo, że inne rosyjskie grupy przestępcze zintensyfikują działania przeciwko sojusznikom Ukrainy. 1 marca grupa ransomware znana jako TheRedBanditsRU opublikowała na Twitterze oświadczenie dystansując się od wojny. Twierdzi, że nie atakuje ukraińskich celów cywilnych, jednak wyraźnie sugeruje, że wciąż może zaatakować ukraiński rząd.

Krajobraz cyberzagrożeń jest w tej chwili nieprzewidywalny. Trzeba liczyć się z ryzykiem eskalacji sytuacji i dodatkowym podburzaniem rosyjskich grup hakerów do odwetu na zachodniej infrastrukturze, firmach i instytucjach rządowych, co doprowadzi do miliardowych strat. Jak dotąd nie doszło do zwiększenia liczby ataków. Jednak może się to zmienić, jeśli rosyjscy cyberprzestępcy będą wspierani przez państwo.