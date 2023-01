Cryptiony otrzymał 2,5 miliona złotych na rozwój

Cryptiony R&D to polska spółka z siedzibą w Łodzi, założona w styczniu 2021 roku przez Bartosza Milczarka (CEO), Hannę Milczarek (CMO) oraz Krzysztofa Dworakowskiego (CTO). Stworzyła narzędzie i aplikację do automatyzacji rozliczeń podatku od zbycia wirtualnych walut.

Główną inspiracją do stworzenia Cryptiony był skomplikowany proces wyliczania podatku od kryptowalut.

- Pomysł na założenie firmy pojawił się w 2020 roku w momencie, w którym sam chciałem rozliczyć podatek od kryptowalut. Najpierw stworzyłem rozwiązanie dla siebie, a następnie, gdy zorientowałem się, że na polskim rynku nie ma tego typu usług, opartych na automatyzacji, stworzyliśmy startup. Było to spowodowane tym, że giełdy ignorują temat rozliczeń podatkowych. Brak standardu wymiany danych czy brak raportów podatkowych wystawianych przez nie sprawiają, że użytkownik w rozliczeniu z fiskusem zostaje sam. Z pomocą przychodzą mu Cryptiony. Co ciekawe, obecne pokolenie woli skorzystać samodzielnie z aplikacji niż kontaktować się ze specjalistą od podatków czy księgowym – wyjaśnia Bartosz Milczarek, CEO w Cryptiony R&D.

- W 2 lata przeszliśmy długą drogę, zaliczając też olbrzymi skok rozwojowy. W 2022 roku odnotowaliśmy dziesięciokrotny wzrost liczby użytkowników. Dziś z naszego rozwiązania korzystają już nie tylko tysiące użytkowników indywidualnych, ale również kancelarie podatkowe i biura rachunkowe, które rozliczają w ten sposób swoich klientów – dodaje Bartosz Milczarek.

Przy założeniu firmy istotną rolę odegrało ponad 10-letnie doświadczenie Bartosza Milczarka i Krzysztofa Dworakowskiego w tworzeniu systemów IT dla bankowości, brokerów forex i branży blockchain, oraz Hanny Milczarek, która ma wieloletnie doświadczenie korporacyjne związane z rachunkowością i finansami w sektorze IT. Zainteresowanie założycieli Cryptiony kryptowalutami oraz bycie ekspertami w dziedzinie technologii i finansów pozwoliło im przekształcić pasję w biznes i odnieść pierwsze sukcesy w Polsce. W związku z tym, że na rodzimym rynku Cryptiony nie miały praktycznie żadnej realnej konkurencji, szybko zyskały rolę lidera w swojej dziedzinie.

Dwa i pół miliona złotych wsparcia od inwestorów na dalszy rozwój

Potencjał rozwojowy spółki Cryptiony R&D dostrzegli inwestorzy. Właśnie zebrała ona 2 500 000 PLN w rundzie pre-seed od amerykańskich funduszy VC oraz polskiego anioła biznesu. Głównym inwestorem był ffVC, który został wsparty przez Pointer.Capital oraz Marcina Wenusa, polskiego biznesmena i inwestora, CEO Grupy Medialnej Comparic oraz Prezesa Fundacji Invest Cuffs.

Zebrane środki zostaną przeznaczone na dalszy rozwój. Cryptiony R&D pozyskany kapitał planuje przeznaczyć na implementację nowych funkcji, ale także rozbudowę narzędzia dla kancelarii podatkowych i biur rachunkowych. Przede wszystkim jednak po tym, jak usługi zostały dobrze przyjęte na rodzimym rynku, startup rusza na podbój Wielkiej Brytanii i planuje kontynuować ekspansję na kolejne kraje.

Ekspansja na rynki zagraniczne i dalsze plany rozwoju

Cryptiony R&D mają wielkie ambicje i chcą rozszerzyć zasięg dostępności swojej usługi – najpierw w Wielkiej Brytanii, a następnie w Europie Środkowo-Wschodniej.

- Widzimy bardzo duży potencjał do naszego dalszego rozwoju na rynku brytyjskim, gdzie chcemy pozyskać dodatkowe fundusze. Pracujemy obecnie nad rozwojem i ulepszeniem naszego rozwiązania dla polskiego sektora B2B. W przyszłości planujemy ekspansję w regionie CEE (ang. Central and Eastern Europe), w którym chcemy być liderem – tłumaczy Bartosz Milczarek.

Główne wyzwania branży kryptowalut

- Naszym zdaniem istnieją 3 główne ograniczenia, które sprawiają, że rozliczenie się z Urzędem Skarbowym z obrotu od kryptowalut może być wyzwaniem. Po pierwsze, giełdy nie dostarczają użytkownikom żadnych raportów podatkowych. Po drugie, obliczenia podatku od kryptowalut są skomplikowane, czasochłonne i kosztowne w przypadku usługi księgowej. I po trzecie, nie ma wystarczającej liczby księgowych, którzy są na bieżąco z wymaganiami prawnymi dotyczącymi kryptowalut. Jesteśmy przekonani, że nasza ekspertyza oraz rozwiązanie pozwalają skutecznie eliminować te wszystkie aspekty – przekonuje Bartosz Milczarek.

Co wyróżnia Cryptiony

Aplikacja Cryptiony umożliwia szybką i płynną synchronizację z giełdami kryptowalutowymi i blockchain oraz wykonywanie precyzyjnych obliczeń. Dodatkowymi korzyściami są wsparcie ekspertów oraz niska cena subskrypcji. Aby być konkurencyjnym, w Wielkiej Brytanii Cryptiony oferują do 500 transakcji za darmo.

- Nasze narzędzie pokazuje zobowiązania podatkowe w czasie rzeczywistym. Gdy użytkownik wykonuje transakcję kryptowalutową, po synchronizacji aktualizujemy zobowiązania podatkowe w aplikacji. Sprawia to, że nasza aplikacja służy nie tylko do obliczania podatku przed złożeniem formularza podatkowego, ale także do śledzenia zobowiązań podatkowych w celu optymalizacji – wyjaśnia Hanna Milczarek, CMO w Cryptiony.

Cryptiony główny nacisk kładą obecnie na ekspansję geograficzną, jednak twórcy nie zapominają o dalszym usprawnianiu swojej usługi. Pracują obecnie nad stworzeniem portfolio menedżera oraz rozwojem księgowości kryptowalutowej dla sektora biznesowego.

Perspektywy rozwoju rynku kryptowalut

Jak wynika z danych z raportu crypto.com, w 2021 roku na świecie było 295 milionów użytkowników kryptowalut, a rynek urósł wtedy o 178% - ze 106 milionów w styczniu, do blisko 300 mln w grudniu. Według przewidywań, z końcem 2022 r. liczba posiadaczy kryptoaktywów miała osiągnąć miliard osób.