Co warto zabrać ze sobą do kampera?

Wakacje w kamperze

Dla jednych idealnym wariantem będzie nabycie kampera lub przyczepy na własność, inni mogą wybrać wynajem kamperów, by korzystać z zalet caravaningu okazjonalnie, w wolnych chwilach.

Bez względu na to, czy planujemy wyjazd na tydzień czy miesiąc, przygotowanie się do takiej podróży jest kluczowe. Zapaleni podróżnicy z dużym wyprzedzeniem ustalają czas i miejsca, które chcą odwiedzić. Przygotowanie kampera obejmuje zarówno wnętrze, jak i zewnętrzne elementy. Przed wyjazdem warto sprawdzić ważność przeglądu rejestracyjnego pojazdu (jeżeli kończy się podczas wyjazdu, zróbmy przegląd wcześniej) oraz polisy OC (powinna obowiązywać przez cały okres podróży). Wyjeżdżając za granicę, nie zapomnijmy o zielonej karcie.

Podczas pakowania kampera ważne jest odpowiednie rozłożenie ciężaru. Najcięższe przedmioty powinny znajdować się na poziomie podłogi, a najlżejsze - pod sufitem. Artykuły spożywcze, takie jak słoiki czy puszki, najlepiej przechowywać w chłodniejszych miejscach, na przykład w skrzynkach z tyłu pojazdu.

Przed wyruszeniem w drogę warto zadbać o części zamienne. Przydatne będą np. pasek klinowy, linka, komplet żarówek i bezpieczników, szczególnie podczas dłuższych podróży w wymagających warunkach. Ważne jest również sprawdzenie stanu opon - nawet jeśli mają dobry bieżnik, dobrze mieć przy sobie zapasową, by uniknąć niespodzianek. Wymiana oleju, filtrów paliwa i powietrza, rozrząd i inne elementy związane z eksploatacją to kolejne ważne kroki.

Przydatne gadżety w podróży

Niezbędnym gadżetem jest nawigacja, która poprowadzi nas do wybranych celów. Ważne, by wiedzieć, gdzie można poruszać się kamperem o niestandardowych wymiarach. Google Maps oferuje trasy dla aut osobowych, dlatego warto zainwestować w nawigację z funkcją TRUCK, uwzględniającą gabaryty kampera. Przykładem takiej nawigacji jest Mio Spirit 7700 FEU LM TRUCK.

Innym przydatnym urządzeniem jest powerbank, niezbędny do ładowania kluczowych urządzeń, np. smartfona czy smartwatcha.

Dla bezpieczeństwa warto zaopatrzyć się w wideorejestrator. Kamery wysokiej jakości zarejestrują ważne chwile i zabezpieczą nagrania. Dodatkowo, oferują one tryby parkingowe - pasywny i aktywny - monitorujące kamper przez całą dobę. Wideorejestrator Mio MiVue 866 z modułem GPS i funkcją Night Vision Ultra to przykład urządzenia z odcinkowym pomiarem prędkości. Podłączony do gniazdka zapalniczki, staje się dodatkowym „oczkiem” na drodze.

Wsparcie dla smartfona

Wielu uważa smartfona za najlepszego technologicznego towarzysza podróży. Jego kompaktowe wymiary zachęcają do zabrania go zamiast innych urządzeń. Jednak krótki czas pracy przy intensywnym użytkowaniu może być problemem. Dla

odciążenia smartfona, warto zabrać laptopa, który pozwoli na wygodne planowanie trasy, wyszukiwanie atrakcji, oglądanie filmów wieczorem czy archiwizację zdjęć i nagrań z dnia.

Dostęp do Internetu jest kluczowy, a ograniczona liczba urządzeń z dostępem do sieci może być źródłem rodzinnych sporów. Aby tego uniknąć, warto mieć dwa urządzenia sieciowe. Pierwszym jest modem do mobilnego Internetu - wystarczy zainstalować w nim kartę SIM dowolnego operatora z dostępem do mobilnego Internetu.

Podczas podróży kamperem zazwyczaj nie jesteśmy sami, więc warto zadbać o dostęp do Internetu dla kilku urządzeń jednocześnie. Tutaj pomocny jest modem Wi-Fi, umożliwiający udostępnienie sygnału internetowego także tabletom i laptopom.

Przydatne, choć nie niezbędne, są bezprzewodowe głośniki i słuchawki. Głośniki umilą wieczorne chwile relaksu przy filmie czy muzyce, a słuchawki pozwolą na ciche korzystanie z multimediów, nie przeszkadzając towarzyszom podróży.

Niezbędne kable i przejściówki

Warto zabrać rozdzielacz, umożliwiający zasilanie wielu urządzeń z gniazdka zapalniczki. Producenci urządzeń stosują różne standardy gniazd, więc dobrze mieć kabel z przejściówkami dostosowanymi do popularnych typów, takich jak USB B czy USB C. Podczas podróży po różnych krajach przyda się także adapter do gniazdek z różnymi typami wtyczek.

Przed wyjazdem warto sporządzić listę potrzebnych rzeczy, by niczego nie zapomnieć. Odhaczanie poszczególnych przedmiotów ułatwi pakowanie i pozwoli cieszyć się wymarzonym urlopem w kamperze.

Fot: MiTAC, treść na podstawie informacji prasowej