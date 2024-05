Co to jest rynek forex?

Rynek forex jest dzisiaj rynkiem, którego dzienne obroty liczone są w bilionach dolarów. Jak zostało już wspomniane, jest to rynek wymiany walut. Osoby na nim handlujące nie otrzymują jednak walut w fizycznej postaci, czyli banknotów czy monet. Obrót odbywa się poprzez kontrakty na różnice kursowe, czyli CFD. Inwestujący na rynku forex starają się przewidzieć ruchy walut, to jak ceny będą kształtowały się w przyszłości, i na tym zarabiać.

Podstawy handlu na rynku forex

Podstawą handlu na rynku forex są pary walutowe. W praktyce spekulujemy na temat tego, jak jedna waluta może zachowywać się w relacji do innej waluty – która z nich może zyskiwać, a która tracić. Każda waluta na rynku forex ma swój trzyliterowy kod. Zestawiając dwie waluty, otrzymujemy pary walutowe. Pierwsza waluta w zestawieniu to waluta bazowa, druga to waluta kwotowana. Cena pary walutowej, czyli jej kwotowanie, oznacza, ile waluty kwotowanej możemy kupić za jedną jednostkę waluty bazowej.

Wśród par walutowych, które cieszą się największą popularnością na rynku forex, jest para EUR/USD, czyli para odzwierciedlająca zachowanie euro w relacji do amerykańskiego dolara (w tym przypadku euro jest walutą bazową, a dolar walutą kwotowaną). Popularność tej pary wynika m.in. ze znaczenia gospodarek strefy euro i amerykańskiej dla globalnego rynku.

Otwierając pozycję na konkretnej parze walutowej, w praktyce kupujemy jedną walutę, licząc na wzrost jej wartości, a sprzedajemy drugą, obstawiając spadek jej wartości. Rynek forex pozwala na obstawianie zarówno wzrostu, jak i spadku tej samej pary walutowej. Kiedy spodziewamy się, że euro będzie zyskiwać w relacji do dolara, zajmujemy długą pozycję na parze EUR/USD, czyli kupujemy euro i sprzedajemy dolara. Kiedy spodziewamy się, że to dolar będzie mocniejszy niż euro, zajmujemy pozycję krótką, czyli kupujemy dolara, a sprzedajemy euro.

Możliwości na rynku forex

Para EUR/USD jest najpopularniejszą parą walutową na rynku forex, ale rynek ten daje inwestorom niemal nieograniczone możliwości. Prym nadal wiedzie dolar, a oprócz zestawienia z euro, wśród najpopularniejszych par można znaleźć dolara w zestawieniu z funtem brytyjskim (GBP/USD), frankiem szwajcarskim (USD/CHF) czy japońskim jenem (USD/JPY). W Polsce dużą popularnością cieszą się także pary walutowe ze złotym, takie jak USD/PLN czy EUR/PLN. Poszukiwacze bardziej egzotycznych zestawień również znajdą coś dla siebie. Generalny podział na rynku walutowym obejmuje trzy podstawowe grupy: majors, czyli najważniejsze pary walutowe największych gospodarek światowych; minors, czyli pary walutowe gospodarek o nieco mniejszym znaczeniu; oraz exotic, czyli pary, w których jedną ze składowych jest waluta kraju zaliczanego do grupy emerging markets.

Cechy rynku forex

Bogata oferta i możliwość inwestowania w waluty w różnych zestawieniach, w połączeniu z cechami charakterystycznymi dla rynku forex, takimi jak łatwy dostęp, niskie koszty inwestowania, duża płynność, handel odbywający się 24 godziny na dobę przez pięć dni w tygodniu, a także dźwignia finansowa, powodują, że obracanie walutami na przestrzeni lat nabrało zupełnie innego znaczenia. Nie jest już związane wyłącznie z zagranicznymi wycieczkami czy zakupami w zagranicznych sklepach internetowych.

Forex stał się globalnym rynkiem dostępnym dla szerokiego grona inwestorów, umożliwiającym spekulowanie na kursach walut i osiąganie zysków niezależnie od kierunku, w jakim podążają ceny. Jednak, jak w każdej formie inwestycji, ważne jest, aby podejść do niej z odpowiednią wiedzą i ostrożnością, biorąc pod uwagę ryzyka związane z dynamicznymi zmianami na rynku walutowym.

Odpowiedzialne inwestowanie to klucz do sukcesu na rynku forex. Inwestorzy powinni pamiętać, że inwestowanie w waluty wiąże się z wysokim ryzykiem. Zmiany kursów walut mogą być nieprzewidywalne i gwałtowne, co może prowadzić zarówno do znacznych zysków, jak i strat. Dlatego zawsze warto inwestować środki, których strata nie wpłynie znacząco na nasze życie finansowe, oraz korzystać z narzędzi i strategii ograniczających ryzyko.

Foto: Adobe Stock, treść: materiał partnera