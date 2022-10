Co to jest ginekologia estetyczna?

Ginekologia estetyczna to działania medyczne (w tym zabiegi) które mają na celu poprawę wyglądu i atrakcyjności kobiecych narządów rozrodczych. Pozwala ona nie tylko na polepszenie ich funkcji seksualnych, ale także na usunięcie dolegliwości związanych z okolicą intymną. Ma bezpośredni wpływ na poprawę naszego zdrowia, poczucia własnej wartości a także sprawia, że czujemy się bardziej atrakcyjne w oczach innych. To z kolei przekłada się bezpośrednio na komfort psychiczny i fizyczny. Zabiegi z zakresu ginekologii estetycznej skierowane są do kobiet w każdym wieku.

Popularne zabiegi z zakresu ginekologii estetycznej

Obecnie na popularności zyskują nowoczesne zabiegi, z wykorzystaniem innowacyjnych technologii, pozwalających na szybszą niż kiedyś rekonwalescencję, a co za tym idzie - mogą być wykonywane w każdym momencie. Dzisiaj nie musimy już tygodniami przygotowywać się do zabiegu. Ważne jest jednak to, by zabiegi wykonywać w sprawdzonych miejscach, prowadzonych przez doświadczonych lekarzy. W Krakowie możesz liczyć na wsparcie specjalisty w tym zakresie – dr n. med. Leszka Juszczyka. Dzięki szerokiej wiedzy profesjonalistów zyskujemy pewność, że zabieg, któremu planujemy się poddać będzie wykonany zgodnie ze sztuką lekarską a opieka jaką zostaniemy otoczone będzie uwzględniała wszystkie najważniejsze aspekty. Jeśli odczuwasz dyskomfort w obrębie okolic intymnych, ale nie wiesz co powinnaś zrobić, udaj się do kliniki i wraz z lekarzem Kraków ustal plan leczenia.

Zabiegi ginekologiczne HIFU

Zabieg HIFU ultradźwięki polecany jest szczególnie kobietom, które chcą zintensyfikować doznania erotyczne. Polega na przeniesieniu energii za pomocą skoncentrowanych fal ultradźwiękowych o częstotliwości 1,3MHz na wybraną wspólnie z lekarzem głębokość (nawet do 50 mm).

Zabieg polecany jest również kobietom zmagającym się z dyskomfortem wynikającym z suchości pochwy, który odczuwamy szczególnie podczas zbliżeń a także kobietom borykającym się z łagodnym nietrzymaniem moczu.

Sam zabieg jest krótki i trwa maksymalnie do 30 minut. Jego przebieg polega na wprowadzeniu do pochwy specjalnej głowicy, emitującej ultradźwięki. Dzięki temu powstaniu i zagęszczeniu ulegają włókna kolagenowe, które wpływają na przebudowę elastyny (proces neokolagenezy). Efektem jest wyraźne ujędrnienie i napięcie skóry w okolicy intymnej. Śluzówka pochwy i jej mięśnie napinają się a tkanka staje się gęstsza i grubsza. Z kolei powięzie i więzadła obkurczają się, dając całościowy efekt liftingu.

Zabiegi laserem CO2

To jeden z najmniej inwazyjnych zabiegów w ginekologii estetycznej. Laser CO2 stosuje się w celu rewitalizacji i pogrubienia ścianek pochwy. Doskonale sprawdzi się u kobiet, które skarżą się na uczucie świądu i pieczenia pochwy, a w związku z tym na dyskomfort przy zbliżeniach z partnerem. Najczęściej jest to efekt słabszego ukrwienia ścianek pochwy a co za tym idzie, spadku prawidłowego poziomu nawilżenia i elastyczności tkanek. Zabieg laserem CO2 doskonale sprawdzi się także u pacjentek, które borykają się z problemem nietrzymania moczu, znajdują się w okresie po porodzie, okołomenopauzalnym oraz po menopauzalnym a także pacjentek przyjmujących antykoncepcję hormonalną.

Laser CO2 polega na skupianiu energii na wybranych miejscach ścianek pochwy, dzięki czemu możliwe jest ich modelowanie. Podczas zabiegu dochodzi do procesu pobudzenia włókien kolagenowych, które rozpoczynają swoje namnażanie. Trwa to aż do czterech tygodniu od przeprowadzenia zabiegu. Sam zabieg jest krótki, zamyka się w kilkunastu minutach, podczas których lekarz wprowadza do pochwy specjalną końcówkę systemu skanującego. W ciągu trzech dni od zabiegu może utrzymywać się stan zapalny. Pacjentka nie wymaga jednak dodatkowej rekonwalescencji.

Labioplastyka

To inaczej mówiąc plastyka warg sromowych. Pozwala na odpowiednie wymodelowanie warg, nadając im odpowiednią wielkość i pożądany kształt.

Zabieg w szczególności polecany jest pacjentkom, które borykają się z problemem zbyt dużych bądź zdeformowanych warg (w wyniku porodu bądź właściwości anatomicznych) a także skarżących się na nawracające infekcje zbyt dużych warg.

Do wykonania zabiegu wykorzystywany jest nóż radiofrekwencyjny, który laserowo nacina tkankę. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszej technologii, zabieg ten jest w pełni aseptyczny a co za tym idzie bezpieczny. W nożu dzięki zastosowaniu zmiennego prądu o wysokiej częstotliwości dochodzi do ruchu jonów wewnątrz komórek i wzrostu temperatury. Dzięki delikatności jaką zachowuje ten zabieg dla tkanek, możliwe jest pozyskanie materiału do badania histopatologicznego i sprawdzenia stanu naszego zdrowia.

Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym. Po jego wykonaniu konieczna jest godzinna obserwacja pacjentki. Rana powstała w wyniku cięcia szybko się zasklepia a proces gojenia trwa zdecydowanie krócej niż w przypadku cięcia tradycyjnego. Zdjęcie szwów założonych po zabiegu następuje już po tygodniu natomiast pełna rekowalescencja zajmuje do kilku tygodni. Po tym czasie można wrócić do pełnej aktywności, zarówno sportowej jak i seksualnej.

