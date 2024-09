Co powinnaś wiedzieć, zanim kupisz rowerek do ćwiczenia w domu?

Czy rowerek stacjonarny odchudza brzuch?

Bez wątpienia rowerki stacjonarne doskonale sprawdzają się do zgubienia zbędnych kilogramów, ale należy pamiętać, że za sukces i osiągnięcie treningowego celu nie odpowiada samo urządzenie, a intensywna i regularna aktywność fizyczna oraz zdrowa dieta. W dodatku często słyszane pytanie, czy rowerek stacjonarny odchudza brzuch, jest źle postawione. W rzeczywistości tkanka tłuszczowa nie znika wyłącznie z jednej części ciała, a już na pewno nie z tej wymarzonej. Redukcja tłuszczu odbywa się na całym ciele, a tempo tej utraty bywa podyktowane nawet czynnikami genetycznymi.

Przyjmuje się, że aby zacząć spalać kalorie trening powinien trwać powyżej 20 minut – najlepiej do około godziny. Mając cel zrzucenia kilku kilogramów, warto korzystać z funkcji pomiaru tętna na rowerku. Spalanie rozpoczyna się przy około 60% tętna maksymalnego.

Na co zwrócić uwagę, kupując domowy rower stacjonarny?

Bez względu na to, czy chcesz kupić rowerek domowy na odchudzanie czy na poprawienie kondycji – w każdym przypadku powinnaś przyjrzeć się kilku parametrom technicznym.

Po pierwsze, zapoznaj się z wymiarami maszyn. To pozwoli Ci wybrać model pasujący do Twojego wnętrza. Strefa do ćwiczeń nie powinna być zbyt ciasna. Zastanów się też, jakie dodatkowe funkcje powinien posiadać Twój rowerek do ćwiczenia w domu – czy wystarczy Ci wyłącznie pomiar czasu i pokonywanych kilometrów, czy potrzebujesz automatycznych programów treningowych lub wyświetlacza wyposażonego w dostęp do popularnych aplikacji rozrywkowych. W przypadku szukania uniwersalnego urządzenia dla wszystkich domowników, koniecznie wybierz rowerek z regulowanym siodełkiem i kierownicą. Pamiętaj również o uwzględnieniu Twoich ewentualnych urazów przy wybieraniu rodzaju trenażera. Przykładowo, osobom z problemami z kręgosłupem zaleca się raczej rowery stacjonarne poziome.

Jeżeli masz możliwość sprawdzenia urządzenia w sklepie stacjonarnym, zrób to. Siadając na rowerku i wykonując „próbną jazdę”, przekonasz się, czy model jest stabilny i czy czujesz się na nim komfortowo. I nie zapominaj o trzymaniu się budżetu. Na rynku znajdziesz urządzenia od tysiąca do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych – w każdej półce cenowej czekają na Ciebie modele, którymi warto się zainteresować.

Gdzie kupić rowerek do ćwiczenia w domu?

Kupno jakiekolwiek sprzętu do ćwiczeń nie powinno być podyktowane przypadkiem. Rower stacjonarny to inwestycja w zdrowie, dlatego należy dokładnie zastanowić się nad wybraniem właściwego modelu – odpowiadającego Twoim potrzebom treningowym oraz upodobaniom estetycznym.

W JohnsnonFitness.pl znajdziesz rowerki stacjonarne pionowe, poziome oraz trenażery treningowe. W ofercie sklepu dostępne są najlepsze zagraniczne marki: Matrix Fitness, Horizon Fitness i Vision Fitness. Decydując się na każdą z nich, wybierasz sprzęt na lata, z którego może korzystać każdy domownik. Wymienieni producenci, oprócz świetnych parametrów technicznych, zapewniają także wyjątkowy design, który z pewnością świetnie dopasuje się do Twojego wnętrza.

Foto i treść: materiał partnera