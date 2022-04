Co druga osoba zwraca uwagę skąd pochodzi dostawca programu antywirusowego

Przy wyborze dostawcy rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa IT ważną rolę odgrywa lokalizacja. W bieżącym badaniu “Cyberbezpieczeństwo w liczbach” przeprowadzonym przez G DATA we współpracy z firmą Statista, co druga osoba stwierdziła, że lokalizacja dostawcy usług związanych z bezpieczeństwem w sieci jest dla niej ważna. Taka opinia ma wysoki poziom wśród osób posiadających dużą wiedzę z zakresu bezpieczeństwa IT. 75% respondentów twierdzi, że lokalizacja jest dla nich istotna. Ta grupa osób doskonale zna istniejące zagrożenia i dlatego może realnie ocenić wpływ lokalnych władz na dostawcę i jego produkty. To, jak ważne jest pochodzenie dostawcy programu antywirusowego potwierdzają ostatnie działania wobec wschodniego giganta, którego program zostaje wycofany z użytku w Polsce.

Młodzi ludzie zwracają uwagę nie tylko na zakres świadczonych usług

Z badania wynika, że szczególnie młodzi ludzie i rodziny zwracają uwagę na lokalizację danego producenta. Ponad 60 procent osób poniżej 30 roku życia zgodziło się ze stwierdzeniem, że miejsce pochodzenia firmy ma dla nich znaczenie. Wśród rodzin odsetek ten wynosi prawie 59%. Ochrona własnej tożsamości w internecie oraz danych członków rodziny wydaje się być dla nich bardzo ważna, dlatego zwracają uwagę nie tylko na zakres działania usług zabezpieczających, takich jak firewall i ochrona antywirusowa, ale także na siedzibę firmy.