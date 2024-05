Cmentarz Północny w Warszawie - najważniejsze informacje

Cmentarz Komunalny Północny – krótka historia i dane statystyczne

Oficjalne otwarcie Cmentarza na Wólce Węglowej miało miejsce w 1973 roku, kiedy to do użytku publicznego oddano obszar ponad 140 hektarów. Sama inicjatywa budowy nowej nekropolii wynikała z brakującej liczby kwater na terenie funkcjonujących do tej pory stołecznych cmentarzy, natomiast rozwijana wraz z upływem lat infrastruktura sprawiła, że Wólka Węglowa stała się jednym z najczęściej wybieranych miejsc pochówku mieszkańców Warszawy. To właśnie na tym cmentarzu w 1997 roku powstała pierwsza stołeczna spopielarnia zwłok, a następnie do użytku oddano nadziemne katakumby i kolumbaria urnowe. Rozwój lokalnej infrastruktury potwierdzają również liczne zakłady pogrzebowe w Warszawie funkcjonujące w pobliżu, a także szacunkowa liczba ponad 180 tysięcy zmarłych, którzy zostali pochowani w tym miejscu. Obecnie Cmentarz Północny Komunalny podzielony jest na 9 głównych stref składających się z ponad 800 kwater, a łączna długość alei cmentarnych prowadzących przez nekropolię wynosi około 200 kilometrów.

Jakie znane osoby zostały pochowane na Cmentarzu na Wólce Węglowej?

Cmentarz Północny Komunalny w Warszawie stanowi miejsce pochówku wielu znanych osób, które w trakcie swojego życia były pośrednio i bezpośrednio związane ze stolicą. Wśród nich wyróżnić można między innymi Edwarda Stachurę, Helenę Sługocką, Huberta Wagnera oraz Jana Himilsbacha. Na terenie nekropolii znajdują się również mogiły zbiorowe ofiar katastrof lotniczych na Okęciu z 1980 roku oraz w Lesie Kabackim z 1987 roku. W północno-wschodniej części nekropolii zlokalizowana jest również kwatera żołnierzy niemieckich, będących uczestnikami II wojny światowej.

Dojazd na Cmentarz Komunalny Północny w Warszawie

Dotarcie na Cmentarz na Wólce Węglowej jest możliwe po skorzystaniu z warszawskiej komunikacji miejskiej. Na przystankach zlokalizowanych w pobliżu bram wejściowych zatrzymują się autobusy kursujące na liniach 110, 409, 181, 303 oraz 701. Decydując się na dojazd samochodem można z kolei wybrać opcję pozostawienia samochodu na jednym z wielu pobliskich parkingów lub bezpośredni wjazd na teren cmentarza. Opłata za wjazd autem na teren nekropolii wynosi 16 złotych i należy ją uiścić w automacie lub w biurze kancelarii cmentarnej. Szczegółowych wskazówek na temat dojazdu udzieli również każdy zakład pogrzebowy Cmentarz Północny po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

Cmentarz na Wólce Węglowej – jak znaleźć grób bliskich?

Opcja wcześniejszego zapoznania się z lokalizacją grobu bliskich jest możliwa poprzez skorzystanie z oficjalnej strony internetowej warszawskiego Zarządu Cmentarzy Komunalnych. Znając dane osobowe zmarłego można skorzystać z wyszukiwarki, która pozwala uzyskać dokładny numer kwatery i rzędu, natomiast alternatywną metodą jest manualne przeszukanie wirtualnej mapy całego cmentarza.

Pogrzeb na Cmentarzu Północnym – o czym warto pamiętać przed wyborem usługi?

Usługi pogrzebowe obejmują szereg działań, które w sytuacji utraty bliskiej osoby stanowią znaczące obciążenie dla rodziny. Z tego powodu niezwykle ważny jest wybór zakładu pogrzebowego w Warszawie, posiadającego w swojej ofercie usługę pogrzebu tradycyjnego oraz kremacji zwłok, przy jednoczesnym spełnieniu najwyższych standardów jakości w kontekście transportu i kwestii formalnych. Najlepszy zakład pogrzebowy Warszawa charakteryzuje dobry kontakt z klientem, empatyczna kadra pracownicza oraz możliwość bezpośredniej ingerencji rodziny w przebieg samego pochówku, dlatego podczas podejmowania ostatecznej decyzji warto wziąć pod uwagę wszystkie aspekty – to właśnie od nich zależy bowiem forma i przebieg ostatniej drogi ukochanej, zmarłej osoby.

Foto: Unsplash, treść: materiał partnera